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Окупанти приречені: у ЗСУ обіцяють нові "бавовни" на Херсонщині

3 серпня 2022, 13:55

У ворога не залишилося жодного великого складу, який би забезпечував їх передові підрозділи БК і ПММ.

HIMARS
У ЗСУ анонсували нові удари HIMARS по рашистам / The Washington Post/Anastasia Vlasova

Становище російських окупантів у Херсонської області критичне, незабаром очікуються нові удари по їх складах і позиціях, заявили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Як йдеться в повідомленні в Telegram, російські окупанти накопичують сили та засоби в Херсонській області для стримування контрнаступу ЗСУ та підготовки наступу на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Пояснюється, що формується на правому березі Херсонщини ударне угруповання РФ будуть забезпечена людським ресурсом, але буде мати проблеми з технікою і супутніми витратними матеріалами.

Незважаючи на те, що свої склади з боєприпасами загарбники розміщують або на Лівому березі Дніпра, або прямо на березі, до позицій росіян 30-40 км, що робить їх мішенню для РСЗВ М142 HIMARS, уточнили в ЗСУ.

Там заявили про те, що мають відомості про те, в яких населених пунктах на півночі і північному сході Херсонщини розташовані склади росіян і уточнили, що у ворога не залишилося жодного великого складу, який би забезпечував їх передові підрозділи боєкомплектом і ПММ на відстані менше 10-15 км., а деякі склади окупантів взагалі віддалені від передових позицій до 30 км.

"Навіть з тією наявною кількістю складів, які зараз розташовані на правому березі і поки не відчували запаху бавовни, можна говорити про те, що їх кількість недостатньо для забезпечення такої групи військ. Після того як почнуть лунати бавовни і на них, надія буде тільки на ресурс на Лівому березі", - додали в Страткомі.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
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