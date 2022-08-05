В окупантів паніка: на Херсонщині завдали нових ударів по складах і позиціях РФ

Вибухи в Новій Каховці / Cкріншот

Збройні cили України завдали нових ударів по складах і позиціях російських окупантів у захопленій окупантами РФ Херсонській області.

Про деталі розповів у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

"Антонівському мосту знову погано. Годину тому українські військові вирішили вже завершити його муки", - написав він.

Звернемо увагу, що про удар по Антонівському мосту також повідомляють ряд пропагандистських ресурсів РФ.

Разом з тим в Мережі вказали на те, що інформація про удар по Антонівському мосту може бути фейком.

У свою чергу військовий журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram розповів про те, що на Херсонщині є нові попадання в склади окупантів РФ.

"У Херсонській області орки бігають метушаться, кружляють на вертольотах, гатять з ППО, але все одно достатньо влучень. Щонайменше, склад БК в Олешках і база орків на заводі "Сокіл" у Новій Каховці", - розповів він.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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