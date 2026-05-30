РФ готується до масованого обстрілу: авіаексперт розкрив, чим битимуть цього разу

Інна Ковенько
30 травня 2026, 11:25
Експерт підкреслив, що Росія навряд чи зможе суттєво наростити масштаби ракетних ударів по Україні.
Експерт розповів, чого очікувати від наступної масованої атаки РФ
Експерт розповів, чого очікувати від наступної масованої атаки РФ / Колаж: Главред, фото: defence-ua, ТСН

Головне із заяв експерта:

  • РФ вже витратила більшість запасів ракет
  • Ворог робитиме ставку на масові запуски дронів
  • Наступні удари не матимуть нових масштабів

Вд наступної масованої повітряної атаки РФ не варто чекати чогось надзвичайного, оскільки орог і надалі діятиме у звичному форматі комбінованих ударів ракетами та дронами. Про це розповів експерт з авіації Валерій Романенко в етері Еспресо.

"Станом на сьогодні, росіяни використали 82 балістичні ракети "Іскандер" при місячному випуску 60 ракет. Звісно, що в них ще є певна кількість ракет С-300 та північнокорейських KN-23. Втім, все одно, вони вже все, що випускають - вистріляли", - розповів експерт.

Романенко підкреслив, що Росія навряд чи зможе суттєво наростити масштаби ракетних ударів по Україні. Основний акцент під час майбутніх атак, на його думку, робитиметься на масове застосування дронів та окремих типів крилатих ракет.

"По Х-101, то росіяни випускають понад 60 ракет такого типу і вже використали 89 ракет. Можуть звісно вони напружитись і як у лютому цього року назбирати більше ракет і щось випустити. Однак, гадаю, запустять понад 300 дронів. Можливо можуть використати ракети "Калібр", - припустив Романенко.

Водночас експерт зауважив, що раніше з’являлася інформація про підготовку російських кораблів для пуску цих ракет, але цього місяця вони взагалі не застосовувалися. "Загалом, щоб не говорив Шойгу, Росія буде обстрілювати територію України як зазвичай. Я б не очікував чогось надзвичайного", - додав він.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як раніше писав Главред , вранці у суботу, 30 травня, на Рівненщині пролунали потужні вибухи, після чого здійнявся стовп чорного густого диму. Ціллю російської атаки стало одне з приватних підприємств.

Нагадаємо, РФ хоче обстріляти Київ ракетами і дронами, чим постійно погрожує Україні. Попри те, що ворог часто обстрілює столицю, він зможе знайти нові цілі. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш". Експерт переконаний, що під загрозою атаки може бути будь-яке підприємство, яке працює на території колишніх військових заводів.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко – авіаційний експерт, науковий співробітник музею Національного авіаційного університету (НАУ).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

