Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілу

Олексій Тесля
30 травня 2026, 20:25
Є розвідувальна інформація про можливу масштабну атаку, попередив глава держави.
Зеленський, ракета
Володимир Зеленський попередив про загрозу масованого удару з боку РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Небезпека масованого удару з боку Росії зберігається
  • Є інформація розвідки про можливу масштабну атаку

Президент Володимир Зеленський заявив, що небезпека масованого удару з боку Росії зберігається.

За словами президента України, є інформація розвідки про можливу масштабну атаку.

Він уточнив, що попередження залишається актуальним, тому громадянам слід уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами з цього приводу. Віри в те, що хтось там, у Москві, схаменеться, немає", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення.

Загроза удару РФ: важлива заява ЄС

Загроза російських атак не змусить ЄС покинути Київ Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що, незважаючи на погрози з боку Росії, європейські дипломати залишаться в столиці. Вона підкреслила, що рекомендації іноземцям покинути місто не вплинуть на роботу місії ЄС, яка продовжить свою діяльність в Україні без змін.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

