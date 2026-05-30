Не Банкова і не Рада: названо справжні цілі нового ударуРФ по Києву

Жданов припустив, що Росія може намагатися створити критичні умови для життя в Києві, завдаючи ударів по об’єктах водопостачання та каналізації.

Жданов назвав можливі цілі нового удару РФ по Києву

РФ намагатиметься створити геноцидні умови для киян

Ворог може атакувати водоканал та очисні споруди

Ударами по Києву країна-агресорка Росія буде намагатись не атакувати так звані "центри прийняття рішень", сконцентрувавшись на створенні геноцидних умов для мешканців столиці. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Росія може спробувати створити геноцидні умови для українського населення, зокрема мешканців Києва, завдавши ударів по водоканалу та очисним спорудам", - вказав він. відео дня

Жданов зазначив, що виведення з ладу об’єктів водопостачання чи каналізації може створити критичні умови для життя великого міста. За його словами, відсутність води та особливо каналізаційної системи зробить нормальне функціонування населеного пункту практично неможливим.

Військовий експерт також наголосив, що сьогодні немає окремих будівель, які можна було б однозначно назвати "центрами прийняття рішень". Як приклад він навів випадок із влучанням дрона типу "Шахед" у будівлю Кабінету Міністрів на вулиці Грушевського.

За його словами, тоді були пошкоджені верхні поверхи, однак конструкція будівлі витримала удар, оскільки вона має міцне виконання ще радянського періоду, зведене з урахуванням вимог часів Холодної війни.

У Москві анонсували масштабну атаку РФ на Київ із цілями у військово-промисловому комплексі, що включає підприємства ВПК та "центри прийняття рішень". Представники російського МЗС закликали іноземців якнайшвидше залишити столицю і пообіцяли враження об'єктів розкиданих по всьому Києву.

Також раніше повідомлялося, що Росія готує системні удари по Києву – про це Сергій Лавров повідомив представників США. Москва вбачає у цьому відповідь на нібито "терористичні атаки" і прагне змусити іноземні дипломатичні місії евакуюватися. Російське керівництво все більше покладається на терор, намагаючись залякати українське суспільство.

Як раніше повідомляв Главред, у відповідь на погрози Росії посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що посли ЄС не залишать Київ, незважаючи на шантаж Кремля. Вона назвала заяву МЗС РФ "шедевром лицемірства", зазначивши, що погрози показують відчай агресора, а не його силу, тому Європа підтримуватиме Україну незважаючи ні на що.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

