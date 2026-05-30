РФ змінює цілі атак: Жданов розкрив небезпеку нових ракетних ударів по Києву

Військовий експерт зауважив, що в пріоритеті будуть цивільні об’єкти та населення, тобто Росія робитиме акцент на терор.

Нова ракетна атака по Києву відрізнятиметься від попередніх

Нові атаки Росії на Київ відрізнятимуться більшою кількістю ракет, які ворог здатен застосувати за одну атаку. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Експерт зауважив, що під час останнього масованого удару Росія не застосовувала Х‑22. "Хоч це й старі радянські ракети, але досить потужні - бойова частина вагою 960 кг. Її носій - стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це єдине, чим Росія ще може нас здивувати. Застосувавши "Орешник", Путін вичерпав усі свої можливості", - підкреслює Жданов.

"Друге, що зміниться, - цілі. Росія більше орієнтуватиметься на терор проти цивільного населення, тому що всі військові підприємства, які перебували в Києві, розбомблені. Подивіться хоча б на удари 23-24 травня по Лук'янівці: вони наносилися Росією не по заводу (там вже нема чого бомбити, ми розбираємо будівлі на території заводу, бо вони не підлягають відновленню), а по території ринку та торгового центру. І це були цілеспрямовані удари", - зазначив експерт.

Крім того, експерт наголосив, що ситуація з ТЕЦ вже зрозуміла: відновити їх у найближчі пів року фізично неможливо. Саме тому міська влада заздалегідь рекомендує мешканцям столиці шукати житло на зиму за межами міста, адже проблеми з гарячою водою та опаленням неминучі. Відповідно, бити по ТЕЦ Росії вже немає сенсу, адже ці об’єкти втратили стратегічне значення.

"Тож нові атаки відрізнятимуться лише двома речами: кількістю ракет і зміною цілей (у пріоритеті будуть цивільні об’єкти та населення, тобто Росія робитиме акцент на терор)", - резюмував Жданов.

Як писав Главред, Росія може повторити масовані удари по Україні вже протягом найближчого тижня. Таку оцінку озвучив генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

За його словами, російські війська нині збільшують запас балістичних ракет, готуючись до нових атак. Він пояснив, що це пов’язано з тим, що РФ усвідомлює труднощі української ППО у перехопленні саме цього типу озброєння.

Романенко зазначив, що через дефіцит антибалістичних ракет у системі протиповітряної оборони України противник намагається скористатися цією вразливістю та може бути готовий завдати удару аналогічного масштабу вже протягом семи днів.

"Це може бути десь через тиждень після такого удару, плюс-мінус декілька днів", - сказав він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов відзначив, що Росія може здійснити повторний удар по Києву з масштабним застосуванням ракет, у тому числі націлюючись на урядові будівлі.

Нагадаємо, Главред писав, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

