Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про підготовку нового удару РФ

Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, повідомив президент.

https://glavred.net/ukraine/razvedka-uznala-plany-vraga-zelenskiy-predupredil-o-podgotovke-novogo-udara-rf-10768862.html Посилання скопійоване

Президент попередив про підготовку удару з боку РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Головне:

РФ готує новий масований удар по Україні

Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію від розвідки про підготовку країною-агресором РФ нового масованого удару.

Таку заяву глава держави зробив під час свого традиційного вечірнього звернення, опублікованого в Telegram.

відео дня

"У нас є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги – бережіть життя. Наші оперативні служби підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це наш ключовий пріоритет", – сказав Зеленський.

Дивіться відео – звернення Володимира Зеленського:

/ Скріншот

Дивіться відео на нашому каналі в Telegram.

/ Главред

Загроза удару РФ: в ЄС зробили важливу заяву

Незважаючи на погрози з боку Росії, представники Європейського Союзу не збираються залишати українську столицю. Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

За її словами, рекомендації іноземцям залишити Київ не вплинуть на роботу європейських дипломатів. Євросоюз має намір і надалі продовжувати свою діяльність в Україні без змін.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред