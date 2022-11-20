Росія перекидає війська з півдня на схід України: у ЗСУ оцінили ризики масштабного наступу

Війська РФ наразі не готові перейти до повномасштабного наступу - Ігнат / Колаж ОК Південь, УНІАН

Агресор Росія вивела залишки своїх резервів з південного фронту і відправляє їх на схід України. Наразі лінією бойових зіткнень став Дніпро. На Донбасі тривають серйозні бої, проте говорити про новий повномасштабний наступ окупантів поки зарано. Москва ставить перед собою завдання примусити Київ до перемовин на своїх умовах. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що сьогодні навряд чи можна говорити про новий великий наступ країни-окупанта РФ. Однак на Донбасі, як і раніше, йдуть серйозні бої. На деяких ділянках лінія зіткнення стабілізувалася.

"Росіяни хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до перемовин. Про очевидний наступ наразі говорити, напевно, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Подекуди лінія стабілізувалася. Зараз лінія бойових зіткнень - все ж таки річка Дніпро. Чи може бути більш широкий наступ - час покаже", - зазначив Ігнат.

За його словами, Москва вивела залишки своїх резервів з півдня і перекидає їх на схід. При цьому окупанти кидають військову техніку на фронт з території республіки Білорусь.

"Наше вище військове керівництво знає, як протидіяти цій ситуації. Виведені резерви, які у них були на південному фронті. Їх противник перекидає на східний напрямок. Так само, як і деяке озброєння з території Білорусі", - підкреслив Юрій Гнат.

Війна Росії проти України

Заступник міністра оборони України, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов припустив, що ЗСУ можуть зайти до окупованого Росією Криму до кінця грудня. Згідно з його прогнозом, війна може завершитися навесні 2023 року.

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий вважає, що військам РФ поставили завдання окупації всіх районів Донецької та Луганської області. У разі виходу загарбників на адміністративні кордони областей, вони ймовірно підуть у наступ на Запорізьку область.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав дивними спроби західних країн переконати Україну піти на перемовини з Росією в умовах, коли ЗСУ володіють ініціативою на полі бою і звільняють свої території.

За його словами, Москва не виходила на Київ з пропозицією про перемовини, а під приводом "діалогу" хотіла б взяти перепочинок, щоб потім перейти до нового наступу.

Інші новини: