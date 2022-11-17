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Війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ звільнять усі окуповані території - Подоляк

17 листопада 2022, 23:20

Подоляк нагадав, що під час російського вторгнення 24 лютого ніхто не вірив, що Україна вистоїть у цьому протистоянні.

Війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ звільнять усі окуповані території - Подоляк
Подоляк наголосив, що Україна в будь-якому разі ефективно просуватиметься на фронті / УНІАН, ОПУ

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що війна з Росією може закінчитися раніше, ніж ЗСУ звільнять теритрії України військовим шляхом. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Подоляк нагадав, що під час російського вторгнення 24 лютого ніхто не вірив, що Україна вистоїть у цьому протистоянні. Проте вже закінчилося дев'ять місяців війни і наша країна знаходиться у фазі контрнаступу, ефективного просування по деокупації своєї території.

"Тому мені видається, що це просто такий дискусійний майданчик, де можна казати – малоймовірно, велика ймовірність тієї чи іншої події. Але події – це конкретні дії на лінії фронту і це конкретне постачання військових спроможностей", - розповів він.

Радник голови ОП наголосив, що Україна в будь-якому разі ефективно просуватиметься на фронті. Також він прокоментував, чи можлива повністю воєнна перемога України у війні.

"Чи можлива повністю стовідсоткова військова перемога? Можливо, буде виглядати трішки інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області, чи впаде велике місто, яке вісім років було окуповане РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси – і в політичних елітах РФ, і в суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше, ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти. Тому що буде звільнено воно по факту того, що Росія програла війну", - пояснив Подоляк.

Війна Росії проти України

10 листопада спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області.

Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на Авдіївському, Бахмутському і Сватівському напрямках йдуть важкі бої.

11 листопада армія України увійшла в Херсон. Місцеві жителі з радістю зустріли спецпідрозділи ЗСУ. У місті з'явилися українські прапори.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде. За його словами, Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

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війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
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