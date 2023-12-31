Росія націлена захопити ще один населений пункт відразу після Нового року - Коваленко

Бої на вказаній ділянці вже посилилися.

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РФ веде наступ відразу на декількох напрямках на Сході / Колаж Главреда, фото: командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Міноборони РФ

Російські десантники з 11-ї ОДШБр вирішили "взяти" до президентських виборів Путіна у Росії село Іванівське поблизу Бахмута. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко чекає посилення штурмів на зазначеній ділянці фронту після Нового року.

В Telegram Коваленко помітив тенденцію суперництва і відділення різних родів військ російської армії.

"На 1 грудня, 11-ту ОДШБр вивели зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу, і разом з 56-ю і 83-ю ОДШБр включили до складу формування ВДВ для централізації управління десантними військами", - пише експерт. відео дня

Російська десантура зараз намагається абстрагуватися від інших родів військ "сухопутників" і перетворитися на щось схоже на незалежне у командуванні формування у складі ЗС РФ, пояснює Коваленко, додавши, що серед російського командування почався новий "розпил" бюджету.

"І саме Іванівське для командування ВДВ є місцем, де вони можуть показати ефективність даної концепції. Тобто, швидке захоплення села в першому кварталі 2024 буде для ВДВ пріоритетом, і заради доказу живучості даної концепції, але, в першу чергу, за можливість отримати більше "корито", вони готові стерти 11-у ОДШБр з далекого Улан-Уде у "нуль", але домогтися результату у максимально стислі терміни", - зазначає експерт.

Разом з тим, окупанти почали втрачати позиції в районі Іванівського, тому "особливої опори у десантури в цьому напрямку не буде".

"Отже - і результат буде досяжний тільки великою кров'ю", - вважає Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Тому взяття Іванівського для командування ВДВ стає справою принципу, і вони не пошкодують "м'яса", щоб ним закидати і взяти село до президентських виборів у Росії, впевнений Коваленко.

"А тому наших хлопців після Нового року в районі Іванівського може очікувати просто дикий набіг смугастого "м'яса", - попередив Коваленко.

Разом з тим, підкреслив експерт, всередині російської армійської структури почалася боротьба "за корито" не просто між видами Збройних сил, моряками, сухопутниками і авіацією, а й внутрішній поділ родів військ".

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