"Потрібно формувати нові резерви": офіцер ЗСУ прогнозує довгу війну в Україні

Офіцер ЗСУ не виключає, що війна в Україні триватиме мінімум 2 роки.

Війна в Україні може тривати ще два роки / 93-я ОМПБр Холодний Яр

Війна в Україні триватиме ще довго, можливо, навіть 2 роки. Про це заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай, повідомляє Еспресо.

Україні необхідно формувати новий повноцінний резерв військових. Все через те, що на фронті досі тривають запеклі бої, які забирають життя українських воїнів. Нині є потреба у доукомплектовуванні бойових бригад.

"Весь резерв, який у нас був, ми вже застосували у боях. Зараз, наскільки я розумію, за розпорядженням президента України та з відповідних дій командування ЗСУ будуть формуватися нові резерви. Ми маємо розуміти, що у РФ величезний мобілізаційний ресурс, навіть, якщо його занизити вдвічі, то це мільйони й мільйони людей", - сказав Гай.

Офіцер ЗСУ звернув увагу на те, зо західні партнери нарощують виробництво снарядів 155 мм, які необхідні для України. Він посилається на американських аналітиків, які переконані, що війна в Україні триватиме мінімум два роки.

"Загадувати не хочу, але коли робляться такі заяви, то за ними стоять потужні серйозні розрахунки. Тому я розглядаю, що у нас війна буде довгою й Україні потрібно формувати фахові та навчені резерви", – додав офіцер.

Раніше Данілов також зазначав, що до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого армія країни-агресорки Росії може активізувати бойові дії і перейти у повномасштабний наступ. Окупанти можуть зосередитися на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін захотів розширити територію РФ, а тому скликав для обговорення цього питання Радбез. Так, країна-агресорка наразі має претензії до шельфу в Північному Льодовитому океані.

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