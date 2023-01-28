Завершення війни у 2023 році: експерт назвав головну умову поразки РФ

Після рішень партнерів з надання важкої зброї оптимізму стає більше, каже Олександр Мусієнко.

Олександр Мусієнко назвав умову поразки РФ у війні / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Терміни завершення війни залежать від того, наскільки успішно Збройні сили України зможуть розвинути наступальні дії на півдні та сході.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що ймовірні терміни закінчення бойових дій залежать від того, наскільки швидко ЗСУ зможе завдати ворогові серйозного удару, при якому він буде змушений відступати і залишати рубежі, а українські захисники матимуть можливість на таких рубежах закріпитися.

"Теоретично цього року це можливо, а як буде на практиці – побачимо. Однак після рішень партнерів з надання нам важкої зброї оптимізму стає більше", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Збройні сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для звільнення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, досить регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, вже сьогодні Україна здатна потрапляти по цих цілях, і Крим все більше нагадує пастку для Збройних сил РФ.

На думку Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

Читайте більше: