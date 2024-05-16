Особливий зв'язок: Пономарьов назвав причину призначення Білоусова в Міноборони РФ

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов зазначив, що новий міністр оборони РФ Білоусов вже довгий час був довіреною особою російського диктатора Путіна.

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Пономарьов пояснив причину призначення Білоусова міністром оборони РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін відправив у відставку міністра оборони РФ Сергія Шойгу і призначив на його місце Андрія Білоусова. Про мотиви такого рішення президента країни-агресора Росії розповів в інтерв'ю Главреду розповів координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

За його словами, Білоусов в економічному плані людина, особливо наближена до Володимира Путіна.

"Взагалі, Путін любить таких людей, які, на його думку, є економічно грамотними і можуть критикувати дії уряду. Так би мовити, відкривати очі, дивитися на ситуацію з іншого боку, ніж те, як це роблять урядовці", - сказав Пономарьов. відео дня

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов зауважує, що колись таку роль виконував Андрій Ілларіонов, однак, Ілларіонов був більш радикальним лібералом, ніж уряд, тоді як Білоусов, навпаки, був прихильником більш державницьких поглядів.

"Путін також користувався послугами Сергія Глазьєва, але він був явно якимось пугалом для уряду з більш лівого, соціалістичного флангу", - додає Пономарьов.

Також він наголошує, що Білоусов був дійсно довіреною особою, яку Путін слухав, і якій ще до призначення на посаду віцепрем'єра в уряді Мішустіна доручали стратегічні для Путіна проєкти.

"Колись він створював агентство стратегічних ініціатив, потім курирував низку інших "улюблених дітей" Путіна. Тому це людина для вождя особливо довірена, але саме як економіст", - резюмував ексдепутат Держдуми РФ.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Відставка Шойгу - що відомо про нового міністра оборони РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сергій Шойгу, який з 2012 року виконував обов'язки міністра оборони Російської Федерації, тепер очолить Раду безпеки. На його місце призначений Андрій Бєлоусов, який раніше вже мав досвід урядової роботи.

Путін змінює стратегію війни проти України, навіть не розраховуючи на значні військові перемоги на полі бою. Цю думку висловив Ілля Пономарьов, коментуючи відставку Шойгу з поста міністра оборони РФ.

Крім тоо, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що зміна голови Міноборони може бути пов'язана з бажанням Путіна підготувати Росію до тривалої війни в Україні та можливої конфронтації з НАТО.

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