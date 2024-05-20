УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Планує захопити не лише Україну": в РНБО назвали наступну ціль Путіна

Марія Николишин
20 травня 2024, 15:06
768
Путіна не зупинять адміністративні кордони Східних і Південних регіонів України, які він прагне окупувати, вважає секретар РНБО.
Путін має на меті змінити весь світовий порядок / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко відзначив, що ситуація на фронті "є вкрай складною, але далеко не катастрофічною", але це не змінює той факт, що російські стратеги планують захопити не лише Україну, але й змінити весь світовий порядок.

У відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря "НАТО 2024 й Арктична Європа" Литвиненко заявив, що українські війська продовжують важкі бої за маленькі села і селища у Донецькій і Запорізьких областях.

"Але набагато гірше, що росіяни спрямовують свої повітряні сили проти об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечують великі індустріальні міста Сходу і Півдня України. Путін реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони", – заявив він.

відео дня

Секретар РНБО підкреслює, що Путін має на меті змінити весь світовий порядок.

"Місце права має посісти сила, місце прав людини – свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи має прийти рабство", – наголосив він.

Литвиненко також наголошує, що Путіна не зупинять адміністративні кордони Східних і Південних регіонів України, які він прагне окупувати, він не зверне увагу й на державні кордони членів НАТО.

"Росіяни розуміють лише одну мову – мову сили. І щоб вистояти, Західний світ має бути сильним і готовим цю силу застосовувати", – додав секретар РНБО.

Хто такий Олександр Литвиненко

Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін готується до того, що війна Росії проти України буде тривати ще кілька років.

Путін нестямно підвищує ставки у війні, головне для України наразі - протриматися літо, заявив Олександр Сотник.

В адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані ситуацією на фронті та просуванням росіян.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін РНБО війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Для цього є Формула миру Зеленського: в РНБО зробили заяву про мирні переговори з РФ

Для цього є Формула миру Зеленського: в РНБО зробили заяву про мирні переговори з РФ

15:22 Україна
В Україні повістки почнуть розсилати поштою: Кабмін визначив, з якого числа

В Україні повістки почнуть розсилати поштою: Кабмін визначив, з якого числа

15:07 Україна
ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

13:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Загроза ядерного апокаліпсиса : з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ 8739

Загроза "ядерного апокаліпсиса": з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі 7565

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 6467

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Механік розкрив, які три речі необхідно перевірити під час купівлі автомобіля 5073

Механік розкрив, які три речі необхідно перевірити під час купівлі автомобіля

Останні новини

16:21

У дім прийдуть печаль і біда: що не можна робити 21 травня - прикмети

16:19

Росія може готувати атаку на країни НАТО: майор ЗСУ назвав ймовірні цілі ПутінаВідео

16:14

Шлях до миру розпочнеться восени: експерт розповів, які території захоче "відкусити" РФ

15:47

Додому не поспішає: Потап зізнався, де зараз перебуває

15:37

Олександр Усик став найкращим боксером світу за версією The Ring

РФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і СіРФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і Сі
15:22

Для цього є Формула миру Зеленського: в РНБО зробили заяву про мирні переговори з РФ

15:15

Любовний гороскоп на тиждень із 20 до 26 травня: Овнам - можливості, Рибам - зв'язок

15:07

В Україні повістки почнуть розсилати поштою: Кабмін визначив, з якого числа

15:06

"Планує захопити не лише Україну": в РНБО назвали наступну ціль Путіна

Реклама
14:28

Паперовий військовий квиток не знадобиться: в Міноборони розкрили нові функції Резерв+

14:23

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару

14:16

ЗСУ отримали від США ракети ATACMS і можуть бити по Кримському мосту - Forbes

14:13

"Попереду важке літо": військовий розповів, чи зможе Росія взяти Харків

13:46

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 травня: Ракам - проблеми з грошима, Левам - романтика

13:17

ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

13:07

Чи потрібен військовий квиток для отримання посвідчення водія: відповідь МВС

13:04

Сльози щастя: дружина Нікіти Преснякова показала гендер-паті та дізналася стать дитини

13:01

Церковне свято 21 травня: що заборонено робити у день святої цариці Олени

12:59

Експерт пояснив, чи ризикне Китай воювати своєю армією на боці Путіна

12:43

Президент Ірану потрапив на фото за кілька миттєвостей до авіакатастрофиВідео

Реклама
12:20

Тариф на газ в Україні: чи доведеться українцям розщедрюватися на кубометри в червні

12:18

"Сіра зона" в Харкові: експерт розповів, на скільки кілометрів прорвався ворог

12:09

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року: Жданов пояснив, чи реально це

12:04

"Від села нічого не залишилось": Плетенчук сказав, чи втратили ЗСУ позиції у Роботиному

11:59

VODA UA розпочала співпрацю з Superhumans

11:54

З путіністами йому по кайфу: відомий український співак розважав росіян у Німеччині

11:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: хто буде економити

11:38

Нові правила онлайн-торгівлі ліками в Україні: безпека та інтереси споживачів на першому місці

11:35

Жданов назвав найкращий та найгірший сценарії завершення війни в Україні

11:28

Проти кого збірна України зіграє на Євро-2024: календар матчівВідео

11:23

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Овни зможуть усе, Ракам - проблеми

10:59

Таких більше немає: Плетенчук розповів про серйозну втрату ворога в Криму

10:58

Китайський гороскоп на завтра 21 травня: Тигри - врятують близьку людину, Свиням - важкий день

10:51

В Луганську прогриміли потужні вибухи: "прилетіло" по базі окупантівВідео

10:40

Посол України пояснила, чому США повинні дозволити бити своєю зброєю по РФ

10:20

Гороскоп Таро на червень 2024: Козерогам - тиск, Водоліям - свято, Рибам - зміниВідео

10:16

"Страхи не мають підстав": Каллас зробила гучну заяву про війська НАТО в Україні

10:01

Тарифи на комуналку: чи буде підвищення цін на світло влітку-2024

09:14

"Я щаслива": Наталя Могилевська показалася в обіймах відомого українського співака

09:08

Гороскоп на завтра 21 травня: Тельцям - проблеми на фоні стресу, Скорпіонам - ризик

Реклама
09:05

Був таємний план: ЗСУ заздалегідь перекинули на Харківщину, щоб відбити наступ РФ - ЗМІ

08:45

Як РФ заміщує населення окупованих територійПогляд

08:18

РФ хоче взяти Харків під вогневий контроль: в ISW розкрили деталі наступу на Харківщині

08:07

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

07:56

Окупанти просунулися в районах 10 населених пунктів - DeepState

07:19

Офіційно: президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

06:55

"Жодних ознак життя немає": рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану - ЗМІВідео

06:39

Як адміністрація Байдена намагається обмежити Китай без ескалації?Погляд

06:10

Лукашенко хоче всидіти на двох стільцях: чи готова РФ до нового наступу на КиївПогляд

05:55

Україна незабаром знищить "гордість Путіна": майор ЗСУ зробив прогноз про Кримський містВідео

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти