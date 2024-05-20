"Планує захопити не лише Україну": в РНБО назвали наступну ціль Путіна

Путіна не зупинять адміністративні кордони Східних і Південних регіонів України, які він прагне окупувати, вважає секретар РНБО.

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Путін має на меті змінити весь світовий порядок / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко відзначив, що ситуація на фронті "є вкрай складною, але далеко не катастрофічною", але це не змінює той факт, що російські стратеги планують захопити не лише Україну, але й змінити весь світовий порядок.

У відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря "НАТО 2024 й Арктична Європа" Литвиненко заявив, що українські війська продовжують важкі бої за маленькі села і селища у Донецькій і Запорізьких областях.

"Але набагато гірше, що росіяни спрямовують свої повітряні сили проти об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечують великі індустріальні міста Сходу і Півдня України. Путін реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони", – заявив він. відео дня

Секретар РНБО підкреслює, що Путін має на меті змінити весь світовий порядок.

"Місце права має посісти сила, місце прав людини – свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи має прийти рабство", – наголосив він.

Литвиненко також наголошує, що Путіна не зупинять адміністративні кордони Східних і Південних регіонів України, які він прагне окупувати, він не зверне увагу й на державні кордони членів НАТО.

"Росіяни розуміють лише одну мову – мову сили. І щоб вистояти, Західний світ має бути сильним і готовим цю силу застосовувати", – додав секретар РНБО.

Хто такий Олександр Литвиненко Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.

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