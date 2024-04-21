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"Готовий обговорити": Зеленський зробив неочікувану заяву щодо "плану Трампа"

Олексій Тесля
21 квітня 2024, 22:24
Закінчення війни в Україні має базуватися на справедливості, впевнений президент.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Володимир Зеленський прокоментував пропозиції Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.

Як наголосив він в інтерв'ю американському каналу NBC News, закінчення війни в Україні має базуватися на справедливості та логіці, а не на обіцянках диктатора Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання про те, що Трамп нібито планує примусити Україну до поступок територіями в обмін на мир із Росією, глава держави сказав, що він не вірить чуткам, але готовий обговорити той мирний план, який йому представить безпосередньо сам Трамп.

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При цьому він звернув увагу на те, що ймовірний мир із Росією не може базуватися на обіцянках Путіна.

"Вірити Путіну не можна. Те, що Путін говорить - це факт, що так ніколи не буде. (...) Тому стратегія закінчення війни має базуватися не на тих словах, які говорить Путін, а на логіці справедливого закінчення війни. Щоб Україна залишилася незалежною демократичною державою. Я впевнений, що в цьому зацікавлені всі - (...) і республіканці, і демократи, і Байден, і Трамп", - додав Зеленський.

Скандальні заяви Трампа - останні новини за темою

Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України
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