"Готовий обговорити": Зеленський зробив неочікувану заяву щодо "плану Трампа"

Закінчення війни в Україні має базуватися на справедливості, впевнений президент.

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Володимир Зеленський прокоментував пропозиції Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.

Як наголосив він в інтерв'ю американському каналу NBC News, закінчення війни в Україні має базуватися на справедливості та логіці, а не на обіцянках диктатора Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання про те, що Трамп нібито планує примусити Україну до поступок територіями в обмін на мир із Росією, глава держави сказав, що він не вірить чуткам, але готовий обговорити той мирний план, який йому представить безпосередньо сам Трамп.

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При цьому він звернув увагу на те, що ймовірний мир із Росією не може базуватися на обіцянках Путіна.

"Вірити Путіну не можна. Те, що Путін говорить - це факт, що так ніколи не буде. (...) Тому стратегія закінчення війни має базуватися не на тих словах, які говорить Путін, а на логіці справедливого закінчення війни. Щоб Україна залишилася незалежною демократичною державою. Я впевнений, що в цьому зацікавлені всі - (...) і республіканці, і демократи, і Байден, і Трамп", - додав Зеленський.

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Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

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