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У Києві ще кілька станцій метро готують до закриття: подробиці

Яна Ставська
21 квітня 2024, 20:46
Офіційно поширення такої інформації у ЗМІ представники місцевої влади поки не коментували.
метро
Деякі станції метро готують до закриття / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Кличка, УНІАН

Існує висока імовірність закриття станцій метро "Почайна" (Петрівка) і "Тарас Шевченко" на синій гілці, розповіли в коментарі Комерсант український "джерела у КМДА". Офіційних коментарів з цього приводу від представників місцевої влади не надходило.

Крім того, у фахівців є також питання до технічного стану "Поштової площі" - через щільний автомобільний трафік, незавершену транспортну розвʼязку і офісні забудови.

Водночас закриття "Тараса Шевченка" і "Почайної" у КМДА назвали "неминучим".

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"Їх потрібно ремонтувати не через зношеність і відповідно, необхідність планового технічного ремонту, але й через тріщини та просочування вологи. Грунтові води, опади, а в результаті руйнація – це проблеми насправді не лише цих двох станцій. Проблеми ті ж, що й у станцій метро на Теремках, але поки що меншого масштабу", - цитує видання чиновників.

Ще у грудні 2023 року в "Київському метрополітені" називали неправдивою інформацією закриття перегону між станціями "Почайна" і "Тарас Шевченко".

Однак фахівцями заплановано плановий ремонт ділянки тунелів Оболонсько-Теремківської лінії на літо 2024 року.

Станції "Тарас Шевченко" і "Почайна"

Станція "Тараса Шевченка" — 19-та станція Київського метрополітену. Розташована на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями "Почайна" та "Контрактова площа". Відкрита 19 грудня 1980 року.

Станція "Почайна" — 20-та станція Київського метрополітену. Розташована на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями "Оболонь" та "Тараса Шевченка". Відкрита 19 грудня 1980 року. До 2018 року мала назву "Петрівка". "Почайна" є важливим транспортним вузлом для киян, які живуть на Лівому березі.

Закриття станцій метро Києва - основне

З 9 грудня 2023 року у Києві проводяться ремонтні роботи на частині станцій синьої гілки - від "Либідської" до "Теремків". Було розгерметизовано тунель, через що вода підтопила частину підземки.

Тепер потяги курсують між станціями Героїв Дніпра та Либідська. Станції метро Деміївська, Голосіївська, Васильківська, Виставковий центр, Іподром і Теремки продовжать цілодобову роботу лише в режимі укриття.

Наступна техногенна аварія в метрополітені Києва може статися на станції метро Контрактова площа. Тут можливе виникнення надзвичайної ситуації в тунелі, як раніше сталося на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" і "Либідська", де сталася розгерметизація, заявив архітектор Анатолій Фролов.

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