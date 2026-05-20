Без світла десятки тисяч сімей: Росія атакувала об’єкт енергетики в Одесі

Анна Ярославська
20 травня 2026, 11:58
Енергетики оперативно ремонтують пошкоджений енергооб'єкт.
Наслідки нападу на Одесу
Наслідки атаки на Одесу 20 травня: що відомо / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Одеса зазнала потужного нічного удару безпілотників
  • Пошкоджено житлові будинки, склади та критичну інфраструктуру
  • Десятки тисяч сімей тимчасово залишилися без електроенергії

Вночі 20 травня Одеса опинилася під масованим ворожим обстрілом. Внаслідок удару дронів без світла залишилися десятки тисяч сімей.

Як повідомили в ДТЕК, ворог атакував енергетичний об'єкт.

До ранку вівторка енергетикам вже вдалося повернути електроенергію частині будинків. Відновлювальні роботи тривають.

"Робимо все можливе, щоб якомога швидше повернути світло всім одеситам", - додали в компанії.

Росія атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК
РФ атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК / Фото: t.me/dtek_ua

У ДСНС України уточнили, що вночі російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками.

В результаті атаки в Одесі пошкодження отримали житловий сектор, складські об'єкти, а також об'єкт критичної інфраструктури міста. Рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях, ліквідуючи наслідки ударів.

В одному з районів міста сталося руйнування одноповерхового житлового будинку з подальшим загорянням. Зафіксовано влучання безпілотника на рівні 18 поверху недобудованої 24-поверхівки. Також спалахнула масштабна пожежа в складській будівлі.

  • Наслідки атаки на Одесу 20 травня 2026
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, за оновленою інформацією, в результаті нічної ворожої атаки на місто постраждала одна людина — чоловік, 59 років. Йому надається вся необхідна медична допомога.

За даними Кіпера, в результаті атаки ударними безпілотниками в Одесі постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

"В Одесі безпілотник влучив у одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Також пошкоджено склад з посудом і недобудовану багатоповерхівку. Зафіксовано падіння уламків на території парку, пожежу ліквідовано", - зазначив голова ОДА.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували дронами низку міст України. Зокрема, під удар потрапили Конотоп, Одеса, Вільнянськ, Дніпро. Є руйнування та постраждалі.

В ніч на 19 травня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків та одну багатоповерхівку. Троє людей отримали травми.

Також у ніч на 19 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. В Ізмаїльському районі БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши покрівлю та вікна. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих.

У ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ також атакувала дронами Одесу. Пошкоджено будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали 11-річний хлопчик та чоловік. Ближче до ранку ворог також атакував об’єкти інфраструктури.

Також у ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі.

Росіяни придумали, як захистити "Шахеди" від перехоплювачів

Російські окупанти не припиняють спроб знайти спосіб захистити свої "Шахеди" від українських дронів-перехоплювачів. Про це розповів у своєму Telegram фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, "є обґрунтовані підозри", що на деяких "Шахедах" росіяни почали встановлювати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення зенітних дронів, а також для створення перешкод радіолокаційним станціям.

"Нічого несподіваного для нас тут немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені", – зазначив Флеш.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

