Росія готується до нових масових ударів — Зеленський

Ви дізнаєтеся:
- Росіяни готуються до нових масованих ударів
- Як до цього готується Україна
За інформацією розвідки, росіяни найближчими днями готуються до нових масових ударів по території України.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
Володимир Зеленський розповів, що Україна веде переговори з партнерами про те, що їй потрібно більше систем ППО і ракет до них, щоб захищатися під час атак.
"Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масових ударів. Ми чесно говоримо з партнерами про ракети для ППО, про системи, які так необхідні нам. Поставки недостатні. Намагаємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато що робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч з вами, самотнім, хто потребує вашої підтримки", - заявив президент.
Також Зеленський зазначив, що Міністерство внутрішніх справ розгортає більшу кількість Пунктів Незламності, а уряд працює з енергокомпаніями та партнерами, щоб було більше обладнання та більше резервів.
Удари по Україні - останні новини по темі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 січня в Дніпрі прогриміли потужні вибухи - місто зазнало масованої атаки ударних безпілотників типу Shahed. Виконуючий обов'язки голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко повідомив про пошкодження багатоповерхового будинку.
Коментуючи масштабну ракетно-дронову атаку Росії 5 січня, президент України Володимир Зеленський зазначив, що в Харкові, Дніпрі та ряді інших міст і громад тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.
В ніч на 5 січня російські війська також атакували Чернігів, застосувавши балістичні ракети і безпілотники. В результаті удару постраждало приватне підприємство на околиці міста, повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Про особу: Володимир Зеленський
Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012).
Політичну кар'єру розпочав у 2019 році і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.
