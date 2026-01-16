Росія готується до нових масових ударів — Зеленський

Україна веде переговори з партнерами про те, що їй потрібно більше систем ППО і ракет до них.

За інформацією розвідки, росіяни найближчими днями готуються до нових масових ударів по території України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський розповів, що Україна веде переговори з партнерами про те, що їй потрібно більше систем ППО і ракет до них, щоб захищатися під час атак.

"Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масових ударів. Ми чесно говоримо з партнерами про ракети для ППО, про системи, які так необхідні нам. Поставки недостатні. Намагаємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато що робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч з вами, самотнім, хто потребує вашої підтримки", - заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що Міністерство внутрішніх справ розгортає більшу кількість Пунктів Незламності, а уряд працює з енергокомпаніями та партнерами, щоб було більше обладнання та більше резервів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 січня в Дніпрі прогриміли потужні вибухи - місто зазнало масованої атаки ударних безпілотників типу Shahed. Виконуючий обов'язки голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко повідомив про пошкодження багатоповерхового будинку.

Коментуючи масштабну ракетно-дронову атаку Росії 5 січня, президент України Володимир Зеленський зазначив, що в Харкові, Дніпрі та ряді інших міст і громад тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

В ніч на 5 січня російські війська також атакували Чернігів, застосувавши балістичні ракети і безпілотники. В результаті удару постраждало приватне підприємство на околиці міста, повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Про особу: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав у 2019 році і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

