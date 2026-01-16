'Буде дуже агресивний обстріл': РФ готує надзвичайно потужний удар по Україні

Українців попередили про небезпеку найближчими днями.

https://glavred.net/ukraine/budet-ochen-agressivnyy-obstrel-rf-gotovit-chrezvychayno-moshchnyy-udar-po-ukraine-10732952.html Посилання скопійоване

Україна може опинитися під новою ракетною атакою / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, УНІАН

Росія готує інтенсивний удар по Україні. Як розповіла астролог Олена Бучинська, під загрозою може опинитися захід України.

"Небезпека для заходу України іде на найближчі дні. Буде дуже агресивний обстріл. Випадають карти мечів. Зараз дуже важка і темна енергія", - говорить астролог, передає Главред.

За прогнозом астролога, карти показують дуже агресивний обстріл з боку РФ.

відео дня

"Перед Повнею ковбасить усіх. Бережіть себе. Показується агресивний обстріл, дуже різка зброя. Також може бути дуже швидкий обстріл", - додає астролог.

Про персону: Олена Бучинська Олена Бучинська - відома українська астролог. Уже понад 14 років займається астрологією. Часто розповідає про прогнози для України та світу, складає натальні карти.

Небезпека для Києва

Астролог Ангеліна Вакуліна Главреду також розповіла, що є велика небезпека і для Києва.

"Київ та область. Не ігноруйте тривоги (навіть коли здається, що вона максимально безпечна). Не залишайте дітей самих. Найближчі дні, якщо є можливість переберіться туди, де поруч укриття", - повідомила астролог.

Хто така Ангеліна Вакуліна Ангеліна Вакуліна - астропсихолог і таролог. Довгий час практикує астро і нео психологію, таро і багато інших інструментів для пізнання себе, йдеться на сайті астролога. Вона часто робить прогнози для України та щодо війни з Росією.

‌

Новий удар по Україні

Варто зауважити, що моніторингові канали повідомляли, що РФ готує масований удар по Україні.

Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування росіянами в межах найближчої масованої атаки по Україні експериментального пуску БР "Іскандер-І".

"Особлива увага для: Києва/області та західних Регіонів (особливо м. Львів/область)", - наголошується у повідомленні.

Також повідомлялося, що ворог активно використовує космічну розвідку для спостереження за об’єктами в західних регіонах України, а також проводить дронову розвідку Києва та прилеглих територій.

Читайте також:

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред