Росія готує новий масований удар по Україні: в Міноборони розкрили деталі

В Міноборони зазначили, що Росія готується до нових масштабних ударів по Україні і закликали Іспанію пришвидшити поставки військової допомоги.

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Ворог готується до нових масованих ударів по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони Росії

Країна-агресор Росія проводить підготовку по нових масованих терористичних ударів по території України. Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Балануца під час зустрічі з Рікардо Лопесом-Арандою Хагу, Надзвичайним і Повноважним послом Королівства Іспанії в Україні.

Заступник міністра оборони України закликавши Іспанію пришвидшити передачу систем ППО та танків до України

"Допомога Іспанії є важливим посиленням спроможностей України для відбиття російських атак. За можливості потребуємо пришвидшення поставки засобів ППО, зокрема Hawk. Ворог не припиняє масштабні обстріли, готується до нових терористичних атак, тому ми маємо зробити все, аби ЗРК опинилися в руках наших військових якнайшвидше", – наголосив Олександр Балануца. відео дня

Заступник міністра висловив подяку уряду Іспанії за надану допомогу, яка до кінця 2024 року має перевищити 1 мільярд євро. Він також запросив іспанських партнерів взяти участь у другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Києві.

Олександр Балануца підкреслив активну роль Іспанії в коаліціях спроможностей та запропонував їй долучитися до програми з відновлення військових госпіталів.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Масовані удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 вересня українські Повітряні Сили збили 66 ударних ворожих безпілотників. Зазначається, що з 20:00 23 вересня до 07:00 24 вересня радіотехнічні війська відстежували 85 повітряних загроз з боку противника.

У ніч на 22 вересня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО змогли знищити 71 безпілотник. Усього ворожі сили випустили 2 ракети Х-59/69 та 80 дронів типу "Шахед" з районів Єйська та Курська.

За даними OSINT-спільноти Tracking, російські війська готуються до нового масованого обстрілу України. Аналітики відзначають, що з 10 вересня на аеродром "Енгельс-2" уже четвертий раз прилетів військовий транспортний літак Іл-76, перевозячи боєприпаси, включаючи ракети Х-101.

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