РФ випустила по Україні 4 ракети та 81 'Шахед': скільки цілей збила ППО

Основний напрямок удару РФ – північ та центр України.

https://glavred.net/ukraine/rf-vypustila-po-ukraine-4-rakety-i-81-shahed-skolko-celey-sbila-pvo-10599605.html Посилання скопійоване

Скільки дронів збила ППО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

У ніч на 24 вересня в результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Зазначається, що із 20:00 23.09 по 07:00 24.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника. Йдеться про:

одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської обл. – РФ;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської обл. – РФ;

одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл. – РФ;

81 ударний БплА типу "Shahed" із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ – РФ.

В Повітряних Силах наголосили, що основний напрямок удару – північ та центр України.

відео дня

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що в результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Як відпрацювала ППО / фото: Повітряні Сили

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами. У місті прогриміли потужні вибухи. Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури.

Під час нічної атаки 22 вересня російські окупанти випустили ще один "Шахед" над Хмельницькою АЕС. Дрон-камікадзе було зафіксовано неподалік від промислового майданчика станції.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук говорив, що російські окупанти змогли модернізувати керовані авіабомби для збільшення дальності ударів по території України.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред