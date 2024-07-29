РФ обрала нові цілі й готова масовано бити по Україні: ЗМІ дізналися деталі

Росія практично завершила підготовку до нового масованого удару по території України.
Імовірно, ворог буде акцентуватися на енергетиці та транспортній інфраструктурі, зокрема на аеродромах, повідомили джерела LB у Силах оборони.
У повідомленні зазначається, що готовність до нанесення ударів у ворога спостерігається щотижня, а енергетика і транспортна інфраструктура вже давно є його цілями.
Як уточнюють автори матеріалу, минулого тижня ворог здійснював тренувальні вильоти літаків Ту-160 у форматі, близькому до відпрацювання ударів по Україні.
"Це свідчить про можливу підготовку росіян до залучення таких літаків для ударів", - йдеться у статті.
Також підкреслюється, що на колишньому рівні залишається ризик ураження наземних об'єктів на території України, зокрема, для Києва та обласних центрів північних і західних областей.
Що таке крилата ракета?
Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".
Ракетні удари РФ по Україні - останні новини
У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру. Унаслідок атаки РФ 4 загиблих, ще 3 травмовано, сталося часткове руйнування будівлі.
Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня. Всю провину в убивстві цивільного населення Росія, природно, переклала на українську ППО.
Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.
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