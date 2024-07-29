РФ обрала нові цілі й готова масовано бити по Україні: ЗМІ дізналися деталі

Ворог нещодавно здійснював тренувальні вильоти літаків Ту-160, розповіло джерело в Силах оборони.

https://glavred.net/ukraine/rf-vybrala-novye-celi-i-gotova-massirovanno-bit-po-ukraine-smi-uznali-detali-10584308.html Посилання скопійоване

РФ готує масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот з відео

Росія практично завершила підготовку до нового масованого удару по території України.

Імовірно, ворог буде акцентуватися на енергетиці та транспортній інфраструктурі, зокрема на аеродромах, повідомили джерела LB у Силах оборони.

У повідомленні зазначається, що готовність до нанесення ударів у ворога спостерігається щотижня, а енергетика і транспортна інфраструктура вже давно є його цілями.

відео дня

Як уточнюють автори матеріалу, минулого тижня ворог здійснював тренувальні вильоти літаків Ту-160 у форматі, близькому до відпрацювання ударів по Україні.

"Це свідчить про можливу підготовку росіян до залучення таких літаків для ударів", - йдеться у статті.

Також підкреслюється, що на колишньому рівні залишається ризик ураження наземних об'єктів на території України, зокрема, для Києва та обласних центрів північних і західних областей.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру. Унаслідок атаки РФ 4 загиблих, ще 3 травмовано, сталося часткове руйнування будівлі.

Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня. Всю провину в убивстві цивільного населення Росія, природно, переклала на українську ППО.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред