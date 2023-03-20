"Росія це вже проходила": Яковенко розповів, коли розпад РФ стане неминучим

Росія може з легкістю повторити долю Радянського Союзу, впевнений російський соціолог.

Ігор Яковенко, Володимир Путін / скріншот YouTube

Після виходу ЗСУ на кордони 1991 року настане наступний етап війни Росії проти України, якщо російському диктатору Володимиру Путіну вдасться зберегти владу в Росії, впевнений російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що існує й інший сценарій.

"В результаті обтяжливої поразки у війні і важкої травми, яку, безумовно, в такому випадку буде переживати в Росії патріотична громадськість, чиновники, і, перш за все силовики, Путін може втратити підтримку свого силового блоку", - пояснив Яковенко.

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За його словами, тоді в РФ настане смута.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної Думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська Солідарність", пише Вікіпедія.

"Росія це вже проходила в XVII столітті і в інші часи, оскільки смута – постійне існування російського суспільства. І тоді розпад Росії стане неминучим - як це сталося з Радянським Союзом. Всі імперії розпадаються. Росія затрималася на поверхні Землі як, мабуть, остання імперія агресивного типу, яка прагне захоплювати території, розширюватися і посилювати внутрішньополітичний режим", - підсумував Яковенко.

Війна в Україні

Історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що повномасштабна війна України і Росії була неминуча. За його словами, вона не почалася відразу після проголошення незалежності України в 1991 році тільки через слабкість Росії.

Соціологи дослідницької групи Russian Field провели опитування серед росіян щодо того, як вони ставляться до повномасштабної війни Росії проти України. Результати опитування показали, що більше третини громадян РФ (37%) вважають, що війна ніяк не вплинула на їхнє життя. 64% з тих, на кого "не вплинула війна", не скасували б повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну, навіть якби мали таку можливість.

Весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів. Як пише видання Politico, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

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