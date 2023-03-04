"Буде фронт на 1000 км через 5 областей РФ": війна не закінчиться виходом ЗСУ на кордони 1991-го – Світан

Війна буде йти навіть після звільнення усіх українських територій. Тому Україна має демілітаризувати прикордонні регіони РФ і підштовхнути Росію до розпаду.

Війна не закінчиться виходом ЗСУ на кордони 1991 року, вважає Роман Світан/ 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило, скрін

Вихід українських військових на кордони 1991 року не означатиме завершення війни. Після цього просто утвориться новий фронт, який простягатиметься на тисячу кілометрів і зачепить російські території.

Цей фронт проходитиме через п’ять російських регіонів. Таку думку висловив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Кордон 1991 року стане новою лінією 1000-кілометрового фронту. Вона проходитиме територіями 5 регіонів – Брянської, Курської, Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей. Україні потрібно буде створити з цих п'яти областей демілітаризовану зону", – зазначає Світан.

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Демілітаризувати ці території можна буде за допомогою розміщення на українському кордоні далекобійної зброї.

"Слід розмістити війська вздовж лінії фронту з певними засобами ураження дальнього радіусу дії на глибину 100-150 кілометрів, щоб можна було вражати рухому військову ціль. От, що можна назвати демілітаризацією", – зазначає полковник запасу.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Але тільки розпад країни-агресорки Росії може у майбутньому повністю убезпечити Україну від загрози нового нападу, зазначає Світан.

"Підкреслю, що наступним етапом стане знищення російської економіки шляхом санкцій, які повинні привести до розвалу Росії. У подібній ситуації буде вже нікому йти воювати в Україну. Війна втратить свій сенс", – каже він.

Коли може завершитися війна – прогнози експертів

Раніше полковник запасу Роман Світан зазначав, що війна в Україні може завершитися вже цього року за умови, якщо збережеться поточна динаміка поставок озброєнь. На його думку, перший етап перемоги українці можуть відсвяткувати вже до 25 грудня. Але йдеться саме про перший етап, який полягатиме у зачистці нашої території від окупантів.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що у РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ та Україною буде цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ не домовлятиметься про мир з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що Сили оборони мають намір повернути всі тимчасово окуповані Росією регіони, включаючи Крим і Донбас. Попри складну ситуацію на фронті, Резніков вважає, що війна може закінчитися перемогою України в 2023 році.

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