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Далі не пройти: ворог прорахувався під час наступу на Харків – Маломуж

Марія Николишин
29 травня 2024, 14:22
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Зараз на полі бою ворог використовує різні комбінаційні формати, каже Микола Маломуж.
Далі не пройти: ворог прорахувався під час наступу на Харків – Маломуж
Ворог прорахувався у тактичних наступальних операціях на Харківщині / колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Ворог прорахувався у тактичних наступальних операціях на Харківщині, тому наразі ситуація на цьому напрямку стабілізована, заявив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 роках) Микола Маломуж.

"Ворог прорахувався в плані тактичних наступальних операцій. Передбачалось, що вони зайдуть, захоплять Вовчанськ, Липці і будуть рухатися далі, на відстань близько 30 - 40 км, долаючи наш другий і третій рубежі укріплення, які добре підготовлені. Йдеться не про перші рубежі, про які велися дискусія. Їх дійсно потрібно було будувати під вогнем ворога. Тому ЗСУ зупинили ворога саме на позиціях, які були завчасно підготовлені. Туди були направлені бойові частини з деяких секторів, залучались командири, військовослужбовці, які мають досвід такої боротьби і новий командуючий, який також дуже ефективно працював на півдні. Тому стабілізація відбулася", - розповів Маломуж, передає "Еспресо".

Він також зауважив, що зараз на полі бою ворог використовує різні комбінаційні формати.

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"Противник застосовує не лише штурми малими групами. Це удари перед цим КАБами, наприклад ракетними системи, а тоді знову штурм, після цього відхід і знову удари, тоді вже заходить спецназ. Тобто це комбіновані моделі, які ЗСУ вже освоїли. Крім цих систем, сьогодні застосовуються ще термобаричні боєприпаси, які вибухають. Вони створюють вакуумні удари по людях, які знаходяться не тільки в окопах, а також у бліндажах та інших місцях. Але все це ЗСУ вже освоїли. Вони знають методи ворога і що росіяни застосовують на напрямку", - підкреслив Микола Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська змогли успішно просунутись на північний схід від Липців і на північ від Харкова.

Відомо і те, що російські окупанти намагалися просуватись на Харківщині, але їм не вдалося досягнути бажаного успіху. Українські військові збили наступальну ініціативу ворога.

в свою чергу, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час прориву російських окупаційних військ у Харківській області російські загарбники зазнали увосьмеро більше втрат серед особового складу, ніж українська армія.

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