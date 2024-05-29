'Квиток в один кінець для росіян': в ЗСУ відповіли, хто контролює Вовчанськ

Російські окупанти обстрілюють Вовчанськ Харківської області керованими авіабомбами та термобаричними боєприпасами з важких вогнеметних систем ТОС2 "Сонцепьок". Про ситуацію в місті розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, Сили оборони України контролюють більшу частину Вовчанська. Водночас російські окупанти безуспішно намагаються штурмувати позиції українських захисників під прикриттям авіації.

"Також по Вовчанську ворог завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру", - наголосив військовий.

Волошин додав, що ворог намагається прорвати оборону українських військ активно використовуючи техніку, зокрема: гольф-кари, багі, легкоброньовану техніку та мотоцикли.

"Якщо групи добралися до своєї цілі, то намагаються закріпитися. Якщо не вдалося, то це для них "квиток в один кінець": вони там залишаються, бо наші військовослужбовці Сил оборони їх знищують", - заявив Назар Волошин.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".