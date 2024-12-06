Росія атакувала Запоріжжя: горить СТО, багато загиблих та поранених

Один з об'єктів у місті зазнав серйозних пошкоджень і продовжує горіти, розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Росіяни атакували Запоріжжя керованою авіабомбою / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Що відомо:

Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю

У місті горить СТО, є значні руйнування обʼєктів торгівлі, будинків

Внаслідок удару є загиблі та поранені, серед яких - діти

У п'ятницю, 6 грудня, російські окупанти атакували керованою авіабомбою Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару спалахнуло СТО, є жертви та постраждалі. Про це повідомили Повітряні сили України та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Троє життів обірвала атака росіян на Запоріжжя. Попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей", - розповів він.

відео дня

За даними ОВА, через удар росіян в деяких громадах області виникли проблеми з електроенергією. Федоров додав, що наряди швидкої виїхали на місця уражень.

"На місцях влучання працюють надзвичайники. Медзаклади міста готові до прийому поранених", - зазначив очільник ОВА.

Відео наслідків російського удару по Запоріжжю:

Відео наслідків удару РФ / Фото: скріншот

Близько 18:56 Федоров уточнив, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по Запоріжжю зросла до 7 людей.

За його словами, у дітей, які постраждали від російської атаки, осколкові поранення та травми голови. Медики надають їм допомогу.

"Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Ліквідація наслідків обстрілу продовжується", - додав Федоров.

Виконуюча обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила, що наразі працівники торгових обʼєктів, що розташовані поблизу епіцентру удару, теж ліквідовують наслідки атаки.

Оновлено 19:26: У Запоріжжі уже девʼять загиблих людей і шестеро поранених. Серед постраждалих двоє дітей 4 та 11 років.

Відео із наслідками удару по Запоріжжю:

Удар по Запоріжжю/ Фото: скріншот

Оновлено 19:44: "Шоста година вечора. Пʼятниця. Святковий день. Люди їдуть з роботи. Абсолютно терористична атака росіян по цивільній інфраструктурі. Пошкодження обʼєктів торгівлі, будинків, нашої інфраструктури. Люди горіли в автівках живцем… Девʼятеро загиблих. Постраждалі діти. Черговий страшний день в історії Запоріжжя. Чергова рана. Співчуття близьким загиблих. Найскорішого одужання всім постраждалим", - написала Харченко.

Оновлено 19:55: Кількість загиблих зросла до дев'яти. Ще сімнадцять людей, за даними ОВА, зазнали поранень, в тому числі двоє дітей. Влучанням зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 6 грудня окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, пошкодивши адміністративну будівлю. За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару загинуло двє людей, серед постраждалих є 6-річна дитина.

Також 28 листопада РФ запустила майже 200 ракет і дронів по Україні. Російський удар був спрямований на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок протиповітряного бою 28 листопада ЗСУ знищили близько 90% ракет і понад 35 БпЛА. Атаки в основному спрямовувалися на електричні підстанції та об'єкти паливно-енергетичного сектору.

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