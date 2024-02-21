Динаміка війни змінилась: Буданов оцінив можливість захоплення Росією 2 областей

Буданов відзначив, що в російських окупаційних військ немає сил для подальшого просування і захоплення Донецької та Луганської областей.

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Буданов спрогнозував, як зміниться фронт після захоплення Авдіївки / Колаж Главред, фото: УНІАН, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Взяття Росією міста Авдіївка на сході України є важливим показником зміни ходу повномасштабної війни, яка триває вже майже повні 2 роки. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Як заявив Буданов, професійна армія Росії була значною мірою розгромлена протягом першого року вторгнення в Україну, тому зараз вона використовує ненавчених призовників для "м'ясних штурмів".

Буданов зазначив, що Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виробити, і хоча торік на озброєння надійшли сотні танків, більшість з них були старими моделями, які вийшли зі складів і були відремонтовані, тоді як нових було всього 178.

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У результаті, за словами Буданова, Росії буде складно досягти своєї головної стратегічної мети - захоплення всіх східних районів Донецької та Луганської областей у цьому році.

"У них немає сил", - зазначив Буданов.

Він відзначив, що російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів з початку повномасштабного вторгнення, щоб взяти українську Авдіївку. За іншими підрахунками, процес захоплення Авдіївки тривав десять років - з 2014 року.

"Це успіх великої могутньої російської армії?" – іронічно запитав Буданов.

Бої за Авдіївку

У Пентагоні висловили свою позицію щодо відходу українських сил з Авдіївки, назвавши це рішення "стратегічним". Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що захисників України вивели з міста для збереження артилерії та снарядів, яких критично не вистачає без допомоги США.

За словами генерала Тарнавського, російські окупанти втратили понад 47 тисяч своїх солдатів протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що якби не брак боєприпасів, українські сили могли б і далі утримувати оборону Авдіївки, яку Російська Федерація не змогла б захопити під час безперервних чотиримісячних штурмів.

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