Росіяни штурмують ЗСУ на 'Жигулях': що відбувається на Покровському напрямку

Російські окупанти активно використовують погодні умови для прориву оборони ЗСУ.

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РФ наступає на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, скріншот: deepstatemap

Головні тези Цехоцького:

На Покровському напрямку ЗСУ знищують близько 300 окупантів

Окупанти намагаються досягти своїх цілей

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький зазначив, що ворог з інших напрямків знімає підрозділи, щоб перекинути їх на Покровський напрямок.

"Наразі тривають штурми. Ворог переважно пересувається на легкових автомобілях і на багі. Уже стало закономірністю, що вони пересуваються саме на легкових автомобілях марки "Жигулі" різних моделей", - зауважив Цехоцький в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

За словами офіцера ЗСУ, противник активно використовує погодні умови, щоб під покровом туману або вночі пересуватися та накопичуватися. Але Сили оборони виявляють ворога і намагаються на дальніх підступах знищити.

"Загалом на Покровському напрямку Сили оборони знищують близько 300 окупантів, і така цифра плюс-мінус кожної доби. Бачимо, що окупанти своїх намірів не припиняють. На південний захід від Покровська загарбники намагаються кидати сили. Також є інформація, що ворог з інших напрямків знімає підрозділи, але того успіху, який вони собі намітили, не досягають", - наголосив Цехоцький.

Яка ситуація на Покровському напрямку / скріншот: deepstatemap

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