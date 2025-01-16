Про оточення зараз не йде мова: в ЗСУ розповіли, яка ситуація в Покровську

Покровськ – добре укріплене і добре захищене місто.

https://glavred.net/ukraine/ob-okruzhenii-seychas-rech-ne-idet-v-vsu-rasskazali-kakaya-situaciya-v-pokrovske-10631387.html Посилання скопійоване

У ЗСУ прокоментували ситуаціяю поблизу Покровська / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Основне:

Про оточення Покровська не йдеться

Ціль окупантів – перерізати одну трасу з трьох поблизу міста

Армія РФ змінює тактику штурмів

Наразі про оточення Покровська не йдеться, адже ворогу вдалося підійти до міста лише з одного напрямку. Про це повідомлив речникк ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За словами Трегубова, противник активно наступає саме з південного заходу на Покровськ.

відео дня

Російські окупанти докладають максимум зусиль, оскільки намагаються встановити вогневий контроль над однією з трьох важливих доріг. Біля неї є лісова смуга, де ворог і намагається закріпитися.

"Українські війська намагаються не дати їм це зробити. Але слід розуміти, що у далеких планах росіян – оточення Покровська. Це поки що в їхніх мріях. Але щоб місто оточити, треба підійти до нього з трьох сторін", – заявив Трегубов.

Речник додав, що ворог дещо змінює тактику наступу. За його словами, росіяни не хочуть "йти в лоб", як це робили з попередніми містами, адже Покровськ – добре укріплене і добре захищене місто.

Він додав, що для оточення міста окупантам треба докласти дуже багато зусиль.

"Навіть якщо взяти й спрогнозувати, що той бойовий ресурс, який в них є на зараз, не буде вичерпуватися, то це все одно буде дуже довгий і болісний процес. Поки що їхня ціль – перерізати одну трасу з трьох", – підкреслив Трегубов.

Що відомо про Покровськ? / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як писав Главред, нещодавно під час штурму на Покровському напрямку окупанти зруйнували деякі позиції Сил оборони. Захисники України вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Генерал армії Микола Маломуж вважає, що перед початком переговорного процесу Путін хоче показати, що він фактично захопив Покровськ і практично виконав свої агресивні завдання під час так званої "спецоперації".

Майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман прогнозував, якщо окупанти візьмуть Покровськ, то, ймовірно, вони рушать на Павлоград, Дніпро та Запоріжжя. Він додав, що цілі росіян не обмежуються захопленням Донецької та Луганської областей, адже вони переконані, що Україна не повинна існувати.

Читайте також:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред