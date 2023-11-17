'Найуспішніша операція': ЗСУ вибивають росіян з лівого берега Дніпра – CNN

Розширення нових плацдармів – це довгоочікувана перемога українських захисників.

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ЗСУ просуваються вперед / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

На лівому березі Дніпра в Херсонській області українські військові утримують новий плацдарм вже близько місяця.

За цей час ЗСУ вдалося закріпитися в районі населеного пункту Кринки, йдеться в матеріалі СNN.

Як підкреслюється в повідомленні, розширення і зміцнення українського плацдарму в Кринках — це довгоочікувана перемога українських захисників.

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"Поки це найуспішніша операція ЗСУ на лівому березі Дніпра, і як би росіяни не намагалися спочатку вибити українців з їхніх позицій, а потім приховати наявність плацдарму ― їм не вдається ні перше, ні друге. Українські морпіхи залишили кілька менших плацдармів, які складніше захищати консолідували сили і просуваються вперед, незважаючи на те, що опір росіян зростає. За даними Інституту вивчення війни, 15 листопада ЗСУ були особливо активні", — йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що раніше росіяни в офіційних повідомленнях нібито "не помічали нового плацдарму". Зрештою, вони визнали його існування. Зокрема, у відповідь колаборант Володимир Сальдо запевнив, що російські війська "влаштують українцям пекло".

Журналісти додали, що судячи з повідомлень російських "воєнкорів", поки ці пагрози порожні — удари по українських позиціях бажаного результату окупантам не дали.

Просування ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що підрозділи морської піхоти Збройних сил України зуміли закріпитися на Лівому березі Дніпра в Херсонській області. Українські захисники захопили вже кілька плацдармів Лівобережжя, йдеться в повідомленні в Facebook морської піхоти України. Як повідомляють українські морпіхи, вони зуміли провести серію "успішних дій" на Лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, в Генштабі стверджують, що головним завданням ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів на правому березі Херсонщини.

Як раніше повідомлялося, Володимир Зеленський відреагував на просування ЗСУ на Лівобережжі Дніпра. Президент опублікував фото переправи через річку і подякував бійцям.

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