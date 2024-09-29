Сирський зібрав "секретну" нараду і назвав ключові завдання ЗСУ: що відомо

Захід провели з використанням закритої мережі відеоконференцзв'язку, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Олександр Сирський назвав пріоритети ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Telegram А.Сирського, Facebook 47-ї ОМБр

У Збройних силах України підбили підсумки діяльності у вересні цього року, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив ключові завдання і пріоритети на наступний місяць.

"Захід під керівництвом головнокомандувача ЗС України провели з використанням закритої мережі відеоконференцзв'язку за участю командувачів видів, окремих родів, угруповань військ та начальників органів військового управління", - наголошується в повідомленні в Telegram Генштабу ЗСУ.

Під час наради було розглянуто актуальні питання, зокрема:

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мобілізаційні аспекти;

посилення ефективності управління діями військ;

підвищення якості підготовки воїнів;

необхідність оперативного узагальнення та врахування бойового досвіду;

нарощування результативності ураження противника.

Крім того, певні посадові особи Генерального штабу доповіли аналіз виконання оперативних завдань за напрямами діяльності, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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/ Главред

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