Сирський зібрав "секретну" нараду і назвав ключові завдання ЗСУ: що відомо

У Збройних силах України підбили підсумки діяльності у вересні цього року, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив ключові завдання і пріоритети на наступний місяць.
"Захід під керівництвом головнокомандувача ЗС України провели з використанням закритої мережі відеоконференцзв'язку за участю командувачів видів, окремих родів, угруповань військ та начальників органів військового управління", - наголошується в повідомленні в Telegram Генштабу ЗСУ.
Під час наради було розглянуто актуальні питання, зокрема:
- мобілізаційні аспекти;
- посилення ефективності управління діями військ;
- підвищення якості підготовки воїнів;
- необхідність оперативного узагальнення та врахування бойового досвіду;
- нарощування результативності ураження противника.
Крім того, певні посадові особи Генерального штабу доповіли аналіз виконання оперативних завдань за напрямами діяльності, проблемні питання та шляхи їх вирішення.
Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Ситуація в Запорізькій області буде загострюватися - спікер Сил оборони Півдня розкрив деталі боїв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти просунулися на кордоні Запорізької та Донецької областей. Окупанти продовжували наземні атаки поблизу та на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області.
Як повідомлялося раніше, внаслідок удару РФ на Запоріжжі є загиблі. Росіяни знову завдали удару по області, цього разу обстріляли Гуляйпільську громаду.
Більше новин:
- Горять автівки, пошкоджено будинки: РФ 6 разів вдарила по Запоріжжю
- Запоріжжя під повторним обстрілом: є загиблі та поранені
- Дві години армія РФ била по Запоріжжю: загинула людина, ще шестеро - постраждали
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред