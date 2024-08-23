Операція ЗСУ стала ударом: РФ відвела частину військ з Харківського напрямку

Командування РФ продовжує "перетасовувати" ту живу силу, яка в противника ще залишилась задля, бодай, утримання зайнятих позицій.

https://glavred.net/ukraine/operaciya-vsu-stala-udarom-rf-otvela-chast-voysk-s-harkovskogo-napravleniya-10591082.html Посилання скопійоване

Окупанти продовжують окопуватись та маскуватись на Харківському напрямку / Колаж: Главред, фото: flickr

Країна-агресор Росія відвела деякі підрозділи з Харківського на Курський напрямок. При цьому кількість сил та засобів у ворога в регіоні все ще достатня для продовження штурмів.

Як розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев в етері "Суспільного", окупаційні війська продовжують утримувати в Харківській області угруповання та вогневі засоби задля ураження та штурмів українських позицій.

Окрім цього ворог перекидає додаткові резерви, однак які саме підрозділи прямують на Харківщину та у якій кількості наразі невідомо. При цьому активність противника на окремих ділянках фронту знизилася, особливо на півночі. Хоча це не означає, що росіян відвели. Окупанти продовжують окопуватись, налагоджувати зв'язок і масуватися.

відео дня

"Найактивнішою ділянкою є місто Вовчанськ. Також у прилеглих до нього населених пунктах РФ подекуди намагається здійснювати штурмові дії. Це райони Стариці, район Тихого - правий та лівий фланги Вовчанського напрямку. Але всі спроби росіян зупиняються та просування немає", - повідомив Саранцев.

Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Ситуація на Харківському напрямку - що відомо

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що третя штурмова бригада Збройних сил України перейшла в контнрнаступ на Харківському напрямку та змогла звільнити 2 квадратні кілометри української території.

Пізніше з'ясувалося, що Сили оборони України в ході боїв змогли закріпитись на смузі оборони 20 армії РФ.

Згодом повідомили, що у Харківській області після контратаки підрозділів ЗСУ тривають стабілізаційні заходи. Також з'явилася інформація про те, що досить серйозно знищено позиції та логістику 20-ї армії країни-агресора РФ.

Читайте також про ситуацію у Курській області:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред