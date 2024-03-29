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РФ застосувала нову потужну зброю для ударів по Україні: в ЗСУ назвали деталі

Юрій Берендій
29 березня 2024, 16:29
В Повітряних силах зазначили, що росіяни почали подифіковувати радянські авіабомби переробляючи їх фактивно роблять із них повноцінні ракети.
РФ застосувала нову потужну зброю для ударів по Україні: в ЗСУ назвали деталі
В ЗСУ розповіли про нові авіабомби РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти для атак по території України почали застосовувати модифіковані застарілі авіабомби, які залишилися ще з часів Радянського Союзу. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш під час телемарафону, коментуючи нещодавній удар по Харкову авіабомбою УМПБ Д-30.

За його словами, ці авіабомби мають більшу потужність, ніж ракети.

"Наприклад, для знищення мосту інколи ракети недостатньо, а бомба може нести в собі значно більше заряду, вона більш потужна. Це фугасна авіаційна бомба масою у 250 кілограмів. До неї були прироблені певні засоби керування, які її зробили у певному розумінні ракетою. Там була ціла система для того, аби ця бомба могла подолати більший маршрут, ніж звичайна. Звісно, що вони випробовують і такі шляхи ведення війни", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

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При цьому Євлаш вказав, що Збройні сили можуть протистояти керованим авіабомбам РФ, проте головною метою залишаються саме літаки, що їх випускають - Су-34 і Су-35. За його словами, західні винищувачі F-16 стануть серйозним засобом протидії ворожій авіації.

Він такод зазначив, що росіяни раніше вже застосовувати авіабоби подібного типу в районі Мирнограда на Донеччині. Російський окупандам вдалалось завдавати ударів настільки далеко від лінії фронту шляхом використання певного типу двигуна

"Якщо її вага (ракети - ред.) буде збільшуватися до 500 чи 1500 кг, то, звісно, що так далеко закинути її літак не зможе", - резюмував Євлаш.

РФ застосувала нову потужну зброю для ударів по Україні: в ЗСУ назвали деталі
Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Удари по території України - що відомо про нові авіабомби РФ

27 березня російські окупанти атакували територію України із застосуванням ракет та авіабомб. Зокрема, РФ двічі завдала удару по Харкову із використанням авіабомб УМПБ Д-30.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, станом на вечір того ж дня, 16 людей, серед яких 4 дитини віком від 3 місяців до 9 років, отримали поранення в результаті авіаудару РФ по Харкову. Він підтвердив, що Росія використала модифіковані боєприпаси УМПБ Д-30 для удару по місту.

Російські окупанти почали використовувати бомби УМПБ Д-30СН для ударів по прифронтових містах України. Ймовірно, це новий тип боєприпасу. Аналітики відзначають, що раніше окупанти зазвичай використовували бомби з УМПК для атак на передові позиції ЗСУ через їхню велику дальність - 70 кілометрів.

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