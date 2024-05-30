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Росіяни почали штрум на острів Нестрига: у ЗСУ розкрили важку ситуацію на фронті

Юлія Закрепа
30 травня 2024, 16:36
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Російські окупанти деякий час акумулювали свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію.
Росіяни почали штрум на острів Нестрига: у ЗСУ розкрили важку ситуацію на фронті
Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 35 окрема бригада морської піхоти

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії знову почала штурмувати острів Нестрига, що в Херсонській області.

"Маємо 19 спроб штурмів, що доволі багато. З них 12 - на Оріхівському напрямку. Це кілька населених пунктів. Найбільше - у районі Старомайорського. На Лівобережжі було 7 спроб штурмів, з них був навіть на острів Нестрига, та 6 - на Кринки", - заявив Плетенчук в ефірі телемарафону.

Речник також додав, що загострення на лінії бойового зіткнення пов’язане підготовкою до Саміту мира, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

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"Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію. Пов’язано це в першу чергу з тим, що триває підготовка до Саміту миру. Це для росіян традиційний спосіб впливати в геополітиці", - додав представник ЗСУ.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Нагадаємо, що ворог атакував ЗСУ у Кринках та намагається захопити острів Нестрига. Окупанти намагаються посилювати тиск в районі Старомайорського. Там окупанти тричі спробували штурмувати позиції українських оборонців, під час чого втратили чотири танки.

ЗСУ розширили плацдарм під Кринками. Відомо, що на сьогодні Кринки являють собою колишній населений пункт на 12 км з двома вулицями, на яких не залишилося жодного житлового будинку.

Молодший сержант ЗСУ Станіслав Бунятов заявив, що ЗСУ вийшли з Кринок на Херсонщині. Військовий повідомив, що українські захисники хоч і вийшли з Кринок, але просунулись в іншому місці і закріпились на більш укріплених позиціях на лівому березі Херсонщини.

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