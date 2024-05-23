ЗСУ вийшли з Кринок на Херсонщині - молодший сержант ЗСУ

Українські військові вийшли із села Кринки в Херсонській області. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".
Він зазначив, що наші захисники хоч і вийшли з Кринок, але просунулись в іншому місці і закріпились на більш укріплених позиціях на лівому березі Херсонщини. Водночас це не означає, що у російських окупантів на цьому напрямку все добре.
"Наші вийшли з Кринок, просунулися і закріпилися в іншому безпечнішому місці на лівому березі. Сьогодні максимально багато втрат у (російських окупантів - Главред) від касет. Вітаємо з Днем Морської піхоти", - написав "Осман".відео дня
У коментарях під своєю публікацією сержант пояснив, що "відходити там нікуди, відбили собі нову територію і вийшли".
Хто такий Станіслав Бунятов?
Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі обіймає посаду "командир машини/командир відділення".
У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.
Варто зазначити, що в Генштабі поки що офіційно не підтвердили вихід із Кринок.
Раніше військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV стверджував, що утримування цього плацдарму нестиме певні втрати. Однак у стратегічному плані "він не має великого значення".
Наступ РФ на Півдні - що відомо про ситуацію в Роботиному
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони Росії повідомляє про нібито окупацію села Роботине у Запорізькій області, але українське командування характеризує нинішні дії росіян біля села як "перформанс". Населений пункт залишається під контролем ЗСУ.
Окупанти збільшили штурмові дії на півдні. Ворог інтенсивно атакує у Кринках Херсонської та Роботиному Запорізької областей. Ситуація вважається стабільною, ЗСУ відбивають ворожі атаки, повідомив представник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.
Аналітики DeepState 8 травня повідомили про те, що російські окупанти наблизилися до Старомайорського в Донецькій області. Також окупанти досягли успіху у Красногорівці.
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