'Це частина самооборони': ще 2 країни дозволили Україні бити по Росії

В Уряді Данії наголосили, що удари по військових цілях на території Росії є частиною необхідної самооборони з боку України.

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Данія і Чехія дозволили Україні завдавати ударів по Росії із використанням переданого ними озброєння / Колаж Главред, фото: US Air Force, скріншот із відео

Уряд Данії оголосив, що українські війська матимуть можливість використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по території країни-агресора Росії. Це надасть Україні можливість реалізувати своє право на самооборону. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

Він підкреслив, що Україна матиме можливість використовувати винищувачі F-16, які буде надавати Данія, для ударів по військових об'єктам у Росії. Расмуссен також наголосив, що ця позиція не є новою, а є складовою частиною передачі цих літаків.

Міністр закордонних справ зазначив, що під час прийняття відповідного рішення щодо передачі Україні літаків F-16 Данія завжди усвідомлювала, що ці винищувачі, так само як і інша зброя, передаються ЗСУ для самозахисту.

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"Коли обговорювали це з нашим комітетом із закордонних справ у данському парламенті, ми від початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб була можливість також атакувати військові об'єкти на території агресора", – заявив Расмуссен.

Крім того, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не буде забороняти Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії чеською зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє DPA.

"У Чехії немає проблем із тим, щоб Україна захищалася від агресора", - сказав він.

Він додав, що зокрема йдеться про удари, які повинні завдаватись по російській території.

"Це правило для поставок, які здійснюються з Чехії", - підкреслив міністр.

Які країни дозволяють України бити по Росії - список (станом на 30 травня)

Велика Британія,

Данія,

Польща,

Литва,

Канада,

Латвія,

Естонія,

Нідерланди,

Швеція,

Чехія,

Франція,

Фінляндія.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по території РФ західною зброєю - яка позиція країн НАТО

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна може використовувати зброю, яку отримала від Фінляндії та Польщі для ударів по військових цілях на території країни-агресора Росії. Про це заявили міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик.

Україна не може використовувати німецьку зброю для ударів по Росії, оскільки вона була надана з умовою використання лише на українській території. Німецький канцлер Олаф Шольц підкреслив, що його політика спрямована на запобігання "великої війни" і він не бачить причин для зняття цих обмежень для України.

Президент Франції Емманюель Макрон водночас підтримав право України завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії західним озброєнням, зокрема французьким.

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