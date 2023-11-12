Ворог націлився на одне місто і це не Авдіївка: ЗСУ розповіли про плани РФ до кінця року

Російські окупанти за наказом Путіна повинні досягти "перемоги" до кінця року, щоб це стало "бонусом" перед його виборами.

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ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти

У російських окупантів є план по захопленню України до кінця 2023 року. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Він стверджує, що росіяни намагатимуться захопити Куп'янськ до кінця року. Російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб це сталося і стало "перемогою" окупантів перед виборами в РФ.

"Хоче мати хоча б якісь політичні бонуси, і треба ж якось пояснити своїм громадянам, куди поділися 300 тисяч військових і чому відбувається прихована мобілізація. А оскільки немає перемог, то вже в 100500 разів було дано вказівку вийти на межі Донецької та Луганської областей", - сказав Фітьо. відео дня

У ЗСУ додали, що якщо окупантам вдасться прорватися і закріпитися, то українським військовим буде важче їх вибивати з позицій.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що РФ готується до прориву на Куп'янському напрямку. Завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл.

Генерал розкрив важку ситуацію під Куп‘янськом та намагання ворога окупувати територію. Сирський у своєму Telegram-каналі повідомив, що стратегічних успіхів на Куп‘янському напрямку російські окупанти зараз не мають.

РФ йде на штурм на Куп'янському напрямку. Ворог намагається атакувати навіть вночі, прагнучи "роздрібнити" свої підрозділи, підкреслив речник ЗСУ Ілля Євлаш про плани росіян.

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