УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ворог націлився на одне місто і це не Авдіївка: ЗСУ розповіли про плани РФ до кінця року

Ангеліна Підвисоцька
12 листопада 2023, 00:12
Російські окупанти за наказом Путіна повинні досягти "перемоги" до кінця року, щоб це стало "бонусом" перед його виборами.
ВСУ
ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти

У російських окупантів є план по захопленню України до кінця 2023 року. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Він стверджує, що росіяни намагатимуться захопити Куп'янськ до кінця року. Російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб це сталося і стало "перемогою" окупантів перед виборами в РФ.

"Хоче мати хоча б якісь політичні бонуси, і треба ж якось пояснити своїм громадянам, куди поділися 300 тисяч військових і чому відбувається прихована мобілізація. А оскільки немає перемог, то вже в 100500 разів було дано вказівку вийти на межі Донецької та Луганської областей", - сказав Фітьо.

відео дня

У ЗСУ додали, що якщо окупантам вдасться прорватися і закріпитися, то українським військовим буде важче їх вибивати з позицій.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що РФ готується до прориву на Куп'янському напрямку. Завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл.

Генерал розкрив важку ситуацію під Куп‘янськом та намагання ворога окупувати територію. Сирський у своєму Telegram-каналі повідомив, що стратегічних успіхів на Куп‘янському напрямку російські окупанти зараз не мають.

РФ йде на штурм на Куп'янському напрямку. Ворог намагається атакувати навіть вночі, прагнучи "роздрібнити" свої підрозділи, підкреслив речник ЗСУ Ілля Євлаш про плани росіян.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Купянск вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Ворог націлився на одне місто і це не Авдіївка: ЗСУ розповіли про плани РФ до кінця року

Ворог націлився на одне місто і це не Авдіївка: ЗСУ розповіли про плани РФ до кінця року

00:12 Україна
"Командування виведе війська": майор спрогнозував, що буде після "втрати" Авдіївки

"Командування виведе війська": майор спрогнозував, що буде після "втрати" Авдіївки

23:04 Україна
ЗСУ "дістануть окупанта": Зеленський пообіцяв відповідь за удари РФ по Херсонщині

ЗСУ "дістануть окупанта": Зеленський пообіцяв відповідь за удари РФ по Херсонщині

21:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:12

Ворог націлився на одне місто і це не Авдіївка: ЗСУ розповіли про плани РФ до кінця року

11 листопада, субота
23:04

"Командування виведе війська": майор спрогнозував, що буде після "втрати" Авдіївки

22:45

Колишня дружина столичного мера Кличка похвалилася фігурою в купальнику

22:22

Популярна бразильська модель і інфлюенсер померла в 29 років від естетичної процедури

21:59

ЗСУ "дістануть окупанта": Зеленський пообіцяв відповідь за удари РФ по Херсонщині

Україна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - ГорбачУкраїна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - Горбач
21:26

Росіяни "летять" на шаленій швидкості: у Мелітополі пролунав жорсткий вибух

20:51

Бійці ДПСУ дійшли до кордону з РФ і підняли прапор України в Тополях на ХарківщиніВідео

20:35

Молодик 13 листопада: 3 знаки зодіаку здивуються змінам у своєму житті

19:51

Несподіваний наступник Путіна: ексспівробітник КДБ розповів про гризню в Кремлі

Реклама
19:42

Лікарка розкрила секрет: що допоможе зняти набряки обличчя - результати вразять жінок

19:32

Син співачки Алсу вперше потрапив на відеоВідео

19:31

Мороз, сніг та ожеледиця: в Україну увірвався дуже сильний шторм

19:25

"Дякую, що без вінка": ведучому "Хто зверху" у лікарню надіслали незвичний подарунок

19:11

Що зробити 12 листопада, щоб стати здоровим: прикмети і важливі заборони

19:11

Не по днях, а по годинах: на АЗС України рекордно зростають ціни на автогаз

19:10

Чому ця зима може виявитися складнішою, ніж попередняПогляд

18:59

РФ б'є по Україні ракетами, дронами та артою: в ОП назвали, куди цілиться ворогВідео

18:01

Обсяги допомоги від США скоротяться: Білий дім звернувся до ЄС за допомогою

17:58

"Повинні співчувати російським хлопцям": Маск видав маячню щодо переговорів з РФ

17:49

Чому чоловіки стають на коліно, коли роблять пропозицію: відповідь вас здивує

Реклама
17:44

Окупанти атакували Херсон у річницю визволення: є постраждалі

16:50

У Криму знищено десантні катери РФ: в розвідці розкрили подробиці

16:47

"Кожен обирає шлях": зірка "Будиночка на щастя" відверто розповіла про "мовчунку" Безрук

16:41

Студенти в Україні можуть повернути частину грошей за "контракт": інструкція

16:22

"Я виступаю за Фаріон": Арестович об'єднався зі скандальним мовознавцем

16:17

"Купка недоособистостей, заздрісників і наклепників": Пугачова висміяла своїх хейтерів в Росії

15:44

Звільняють Херсонщину: відкрито збір на пікап для захисників з ДніпропетровщиниФото

15:35

У Міненерго розповіли про наслідки обстрілів: де зникло світло

15:27

ЗСУ "пошматували" піхоту і техніку РФ: у ворога колосальні втрати під Авдіївкою

14:59

Чи може корупція завадити Україні вступити до ЄС: думка посла Союзу

14:59

Замшеве взуття буде як нове: 6 лайфхаків, які допоможуть позбутися плям і потертостей

14:56

Потрібно знайти літери В і Р за 10 секунд: чудовий спосіб перевірити свою уважність

14:51

Чи можна створити вічний двигун: відомості про цей пристрій уб'ють наповал

14:44

У РФ пустили під укіс вантажний состав: у ГУР розкрили деталі спецопераціїФото

14:12

"Місяць буде критичним": Макрон зробив заяву про війну і переговори з РФ

13:55

У Волновасі п'яний окупант відправив на концерт до Кобзона чиновницю-колаборантку

13:51

РосЗМІ: Пугачова позбавила спадщини Крістіну Орбакайте

13:38

РФ ніколи не приходить "назавжди": Зеленський привітав зі звільненням ХерсонаВідео

13:34

Чому неправильно казати "часи": є лише один правильний варіант

13:20

Без навчання в автошколі: українцям дозволили по-новому складати іспит з теорії

Реклама
12:33

Ракетний удар по Києву: Patriot збив російську балістичну ракету

12:26

Місячний календар 12 листопада 2023: найнебезпечніший день, коли все йде шкереберть

12:23

План з виділення ЄС Україні 20 млрд євро під загрозою зриву - Reuters

12:17

Путіністка Канделакі похвалилася дитиною, яку їй народила інша жінка

12:14

В Литві заступились за Україну і жорстко наїхали на Орбана

11:51

У річницю визволення Росія 121 раз вдарила по Херсонщині: є жертви

11:25

У чоловіка онкохворої Заворотнюк серйозні проблеми

11:23

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Дракону - презирство, Змії - свобода від проблем

11:23

"Виїзд обійшовся в кругленьку суму": блогер озвучив скандальні деталі втечі онука Ротару

11:20

Україна зможе завдати удару у відповідь у разі атак на енергетику

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюр
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти