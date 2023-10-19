ЗСУ збили п'ять російських Су-25: Тарнавський розповів про успіхи на фронті

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдання.

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ЗСУ знищили 5 російських Су-25 / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ збили вже пятий за 10 днів ворожий штурмовик Су-25 на Донеччині.

"Маємо частковий успіх південно-західніше Вербового, що на Запоріжжі. Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів", - зазначив Тарнавський у своєму Telegram.

Командувач повідомив, що у Токмаку Запорізької області, використовуючи цивільних в якості живого щита, російські терористи масово розселяються в багатоповерхових будинках, у квартирах, де проживає місцеве населення.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдання.

"Загальні втрати ворога склали 322 особи. Знищено 43 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 12 артилерійських систем, дві РСЗВ, один літак, 13 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки окупантів", - додав Тарнавський.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що партизани проникли на військовий аеродром та розкрили, де Росія ховає свої винищувачі від ЗСУ. Росіяни перекинули свої літаки на аеродром "Сокол" під Нижнім Новгородом, аби зберегти їх від атак ЗСУ.

ЗСУ мають частковий успіх поблизу Роботиного. Російські окупанти завдали 6 ракетних та 27 авіаційних ударів, провели 33 бойових зіткнення та здійснили 799 артобстрілів. Сили оборони упродовж доби виконали 1412 вогневих завдань.

ЗСУ ліквідували легендарного бойовика "казака Бабая". Російський найманець і терорист Олександр " Бабай "Можаєв брав участь в окупації Криму. Терорист був знищений українською армією на запорізькому напрямку.

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