Найбільша поразка для Путіна: російська армія провалює плани Кремля - офіцер ЗСУ

Офіцер ЗСУ зазначив, що Путін не зможе реалізувати свої плани щодо захоплення Донецької та Луганської областей, водночас російська армія зазнає великих втрат.

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Російська армія провалює плани Кремля - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Плани російського лідера Путіна щодо анексії всієї території Донецької та Луганської областей постійно змінюються. Однак ймовірно, що він не зможе їх реалізувати. Про це заявив Олег Калашников, старший лейтенант і начальник пресслужби 26 Аеромобільної бригади імені Романа Дашкевича у ефірі телеканалу FREEДОМ.

"У Путіна були величезні плани захопити і Луганську, і Донецьку область. Це в нього був такий своєрідний рубіж, щоб сказати, що його так звана "СВО" виконана. Однак ми знаємо, що ці плани в нього постійно переносяться. Так само, як ці плани в нього переносилися, коли він декларував захоплення того ж Бахмута. Однак у мене є величезні сумніви, що в даному випадку у них щось вийде", — зазначив Калашников.

Він наголосив, що Сили оборони України були готові до того, що ворог буде пробувати атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Бахмутському напрямках.

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"Ми зараз бачимо їхні потуги. Але, враховуючи втрати окупантів, як у живій силі, так і в бронетехніці, можемо сказати, що не все так рожево, як їхнє командування думало. Тому я не думаю, що чергові плани Путіна, чергові його дати будуть здійснені", — резюмував Калашников.

Він також відзначив, що на сьогоднішній день російські втрати на фронті значно зростають, переважно через безжальність з боку командування до своїх власних військових та підрозділів загалом.

Наступ Росії на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російські окупанти готуються до наступної, ще більш масштабної атаки на місто Авдіївка.

Водночас, військовий експерт, Владислав Селезньов проаналізував ситуацію на напрямку Авдіївки та розповів, чи зможуть сили оборони України запобігти захопленню міста російською армією.

Також, військове командування Росії має намір продовжити штурмові операції в зоні Авдіївки до тих пір, поки місто повністю не потрапить під контроль Росії. Захоплення Авдіївки є вигідним для російського військово-політичного керівництва.

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