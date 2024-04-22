Росія заявила про захоплення Новомихайлівки: у ЗСУ спростовують

Російські окупанти зайняли половину села, однак українські сили присутні у населеному пункті.

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Росіяни продовжують наступати / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Міністерство оборони країни-агресорки Росії у понеділок, 22 квітня, заявило про нібито захоплення села Новомихайлівка, що на півдні від Марʼїнки Донецької області. Втім, українські військові, які ведуть оборону на цій ділянці фронту, заяву окупантів спростовують.

Як розповіли представники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у коментарі "Українській правді", ЗСУ присутні у селі, бої точаться на північних околицях населеного пункту.

Іншу частину села вже зайняли окупанти, що підтверджують і дані OSINT-спільноти DeepState. Вказується, що Новомихайлівка повністю знищена і не придатна для життя.

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Що таке Новомихайлівка Новомихайлівка - село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області. Розташоване на лівому березі річки Сухі Яли. У ході російського вторгнення в Україну бої за село розпочались наприкінці осені 2023 року. Росіяни зосередили на цьому напрямку 10 бригад і полків з чисельністю до 30 тисяч бійців. Станом на квітень 2024 в районі Новомихайлівки росіяни втратили понад 300 одиниць військової техніки. 79 ОДШБр показала карту з розташуванням знешкодженої техніки й заявило про те, що це стало одним із найбільших кладовищ російської техніки, пише Вікіпедія.

Новини з фронту - росіяни ведуть наступ на Сході

Часів Яр Донецької області та навколишні населені пункти штурмують близько 25 тисяч російських окупантів. Заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич заявив, що окупанти просуваються на Часів Яр із трьох сторін - з боку Богданівки, фронтально з боку Хромового та з Іванівського.

Очільник розвідки Кирило Буданов попередив, що на Україну найближчим часом чекає важкий період на фронті. Але ця ситуація буде не катастрофічною.

Втім, багато чого буде залежати від того, наскільки швидко Сполучені Штати зможуть доставити допомогу на поле бою. Західні ЗМІ зауважують, що через затримки постачання зі США зараз українська армія стикається з серйозною нестачею боєприпасів і живої сили, а російські окупанти активно цим користуються.

В ISW раніше зазначали, що українські військові можуть призупинити наступ РФ за умови швидкого надходження допомоги від США. Але поки військова допомога від США прибуде в Україну, російські окупанти спробують скористатися цим "вікном", щоб активізувати наступ та удари ракетами і дронами.

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