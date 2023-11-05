УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія ввечері випустила ракети по Україні: у кількох містах - вибухи

Яна Ставська
5 листопада 2023, 18:51
Росія продовжує спроби ударів по цивільному судноплавству.
Росія ввечері випустила ракети по Україні: у кількох містах - вибухи
Росія знову б'є по Україні / Колаж Главреда. Фото: з відкритих джерел

Російські окупанти ввечері 5 листопада випустили нові ракети по Україні. Під ударом опинилось дві області.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня у Telegram, серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині і керовану Х-59 - по Дніпропетровщині.

На Одещині пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству, зазначили військові. Є влучання.

відео дня

"Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники", - йдеться у повідомленні.

Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам.

Над Кривим Рогом силами протиповітряної оборони ракету знищено. Люди не постраждали.

Росія готує нові удари по Україні

Російські окупанти можуть одночасно запускати по Україні до 56 крилатих ракет типу "Калібр", зауважила напередодні спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

В окупантів є достатня кількість ракет, щоб здійснювати масовані ракетні удари.

Напередодні Гуменюк також зазначала, що росіяни чекають похолодання для ударів по енергоінфраструктурі України.

Втім, Україна вже попередила, що "відповідатиме симетрично" у разі масованих атак. Зокрема, бригадний генерал Сергій Баранов невдовзі уточнив, що ЗСУ готуються масштабно вдарити дронами-камікадзе по РФ взимку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Одеса війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Вибух було чутно з землі: Ізраїль збив балістичну ракету в космосі

Вибух було чутно з землі: Ізраїль збив балістичну ракету в космосі

20:32 Світ
"Трагедії можна було уникнути": Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді

"Трагедії можна було уникнути": Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді

18:54 Україна
Сильний дощ і штормовий вітер: в Україні вируватиме серйозна негода

Сильний дощ і штормовий вітер: в Україні вируватиме серйозна негода

18:49 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

20:32

Віталій Портников. ЗСУ вдарили по Керчі Відеоблоги

20:32

Вибух було чутно з землі: Ізраїль збив балістичну ракету в космосі

20:29

Перестаньте шукати ворогів серед своїх, перестаньте жерти один одногоПогляд

20:28

Жінка показала геніальний прийом, як позбутися мішків під очимаВідео

19:58

Пугачова не в Росії: Галкін поділився свіжим фото

Україна ризикує програти війну, потрібне своє виробництво зброї - КасьяновУкраїна ризикує програти війну, потрібне своє виробництво зброї - Касьянов
19:34

Зеленський жорстко відповів Трампу, який пообіцяв закінчити війну за 24 години

19:22

Лілія Ребрик розсекретила стать майбутньої дитиниВідео

18:54

"Трагедії можна було уникнути": Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді

18:51

Росія ввечері випустила ракети по Україні: у кількох містах - вибухи

Реклама
18:49

Сильний дощ і штормовий вітер: в Україні вируватиме серйозна негода

17:53

"Росія контролює наше небо": Зеленський просить партнерів орендувати Україні ППО на зиму

17:46

В РФ розконсервували літак М-55 у якості розвідника для ракетних ударів

17:46

Як і де сплять дельфіни в морі: відповідь вас вразить

17:25

Важливо знати: які продукти не можна зберігати в поліетиленовому пакеті

16:36

Олександр Лимар досьє

16:13

Тисячі доларів: Добринін відверто назвав суму свого доходу

16:13

Що потрібно з'їсти 6 листопада, щоб весь рік бути здоровим: прикмети дня

15:59

Окупанти знищили всю сім’ю: загинув військовий, дружину і доньку якого вбила ракета РФ

15:56

Зірку "Сутінок" і "Бетмена" запідозрили у таємному батьківстві: його видала одна деталь

15:49

Така заготовка на зиму повинна бути в кожній родині: рецепт нереальною смачної грибної ікри

Реклама
15:19

"ЗСУ переходять на службу за контрактом": Умєров на 5 років затвердив Концепцію військової політики

15:13

Любовний гороскоп на тиждень з 6 жовтня до 12 листопада: Тельцю - істерика партнера, Козерогу - спокуса до зради

14:56

ЗСУ відбили "м'ясні штурми" РФ і "покришили" сотні росіян разом з технікою

14:54

ЗСУ потужно пошкодили ракетний корабель РФ із "Калібрами": у Мережі показали наслідки

14:44

Скандал з побиттям військового у Києві отримав продовження: у бійця була контузія

14:04

"Нехай їх Бог береже": рідкісне фото веселого Залужного з дружиною зачарувало українців

13:50

Смерть Сивохо: мама артиста розповіла, де поховають знаменитого шоумена

13:24

Експерт пояснив, чому ні в якому разі не можна сушити одяг на батареях

13:19

Взимку окупантам на фронті буде "несолодко": у розвідці Британії розкрили причини

13:17

Місячний день 6 листопада 2023: енергетика Місяця обіцяє нещасний шлюб та втрату грошей

12:51

Аномальні температури і дощі з грозами: якою буде погода в Україні на тиждень

12:42

6 способів розпізнати підроблені ліки

12:42

ЗСУ знищили комбата РФ – орденоносного полковника з батальйону "Терек"

12:32

Так картоплю ви ще не готували: секрет полягає в одному дешевому продукті

11:57

Ви здивуєтеся наскільки кофеїн корисний: що буде з організмом, якщо 20 років поспіль пити чай і каву

11:44

Окупанти взяли оперативну паузу в Чорному морі, РФ не знає, що робити – ВМС

11:38

Броньований "монстр": США таємно передали Україні потужну штурмову машину

11:36

Гороскоп Таро на тиждень 6-12 листопада: Стрільцю - марнотратство, Діві - конфлікт

11:31

У росіян з'явилися нові проблеми на фронті

11:06

Якщо Путін відбере частину України, то далі "прийде" за штатом США – Світан

Реклама
10:57

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 листопада: Овни будуть феєрити, Козероги - терпіть

10:53

Скандал у Києві: копів звинуватили у побитті бійця, який героїчно воював на фронтіВідео

10:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 листопада: кому пора економити

10:21

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Бику - зустріч старого друга, Півню - ризик

10:11

У ЗСУ сказали, скільки ракет одночасно може запустити РФ по Україні

09:51

ЗСУ націлилися на звільнення ключового міста: Світан назвав напрямок

09:22

Гороскоп на завтра 6 листопада 2023: Дівам - похід до лікаря, Скорпіонам - проблеми з грошима

09:20

Потужна м'ясорубка, ХАМАС буде знищений: астролог Влад Росс передбачив перебіг війни в ІзраїліВідео

09:04

Чому в нас не виходить?Погляд

08:59

Пішов за "Москвою": у ЗСУ підтвердили знищення новітнього корабля РФ у Керчі

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти