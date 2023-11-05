Росія ввечері випустила ракети по Україні: у кількох містах - вибухи

Росія продовжує спроби ударів по цивільному судноплавству.

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Росія знову б'є по Україні / Колаж Главреда. Фото: з відкритих джерел

Російські окупанти ввечері 5 листопада випустили нові ракети по Україні. Під ударом опинилось дві області.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня у Telegram, серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині і керовану Х-59 - по Дніпропетровщині.

На Одещині пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству, зазначили військові. Є влучання.

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"Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники", - йдеться у повідомленні.

Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам.

Над Кривим Рогом силами протиповітряної оборони ракету знищено. Люди не постраждали.

Росія готує нові удари по Україні

Російські окупанти можуть одночасно запускати по Україні до 56 крилатих ракет типу "Калібр", зауважила напередодні спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

В окупантів є достатня кількість ракет, щоб здійснювати масовані ракетні удари.

Напередодні Гуменюк також зазначала, що росіяни чекають похолодання для ударів по енергоінфраструктурі України.

Втім, Україна вже попередила, що "відповідатиме симетрично" у разі масованих атак. Зокрема, бригадний генерал Сергій Баранов невдовзі уточнив, що ЗСУ готуються масштабно вдарити дронами-камікадзе по РФ взимку.

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