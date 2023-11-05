Не можна недооцінювати ворога. Незважаючи на те, що під час штормів окупанти ховають свої ракетоносії в бухти, у них вистачає підступності бити і звідти.

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У ЗСУ сказали, скільки ракет одночасно може запустити РФ по Україні/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти можуть одночасно запускати по Україні до 56 крилатих ракет типу "Калібр". Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Звучала цифра про одночасно майже 56 "Калібрів" готових до запуску. Є ще потенціал, і дуже потужний", – зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що в окупантів є достатня кількість ракет, щоб здійснювати масовані ракетні удари. Вона зазначила, що рівень ракетної загрози з Чорного моря залишається високим. Надводні ракетоносії країни-агресорки РФ несуть до восьми ракет, а підводні – чотири. На виході в морі є до п’яти ракетоносіїв ворога.

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Керівниця пресцентру Сил оборони півдня наголосила, що не можна недооцінювати ворога, адже окупанти можуть запускати ракети навіть з бухт.

"Ворога недооцінювати не можна, в нього достатньо ракетних носіїв – надводних і підводних, які здатні завдавати ураження. Попри те, що зараз, під час сильних штормів, всі вони приховані в бухтах, у ворога вистачає підступності бити й звідти", – сказала Гуменюк.

Вона додала, що, згідно з оцінками Генштабу ЗСУ, рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря постійно залишається високим.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

РФ може посилити ракетні удар, коли похолоднішає

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ може атакувати Україну ракетами, він назвав міста, які під загрозою удару. Він зазначив, що значна небезпека зберігається в таких регіонах: Сумська, Чернігівська, Херсонська і Донецька області, а також Харків, Запоріжжя, Херсон.

У Зеленського назвали терміни й цілі масованих ударів РФ. Російські окупанти накопичують ракети для масованих ракетних ударів по території України, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що у разі обстрілів об'єктів енергетики Україна відповідатиме симетрично.

Також раніше речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, чого чекає РФ для посилення ударів. За її словами, ймовірно, після настання холодів ворожі атаки стануть ще масованішими.

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