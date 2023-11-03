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Атаки будуть масованішими: у ЗСУ сказали, чого чекає РФ для посилення ударів

Альона Вороніна
3 листопада 2023, 19:00
Раніше окупанти запускали лише по кілька безпілотників для розвідки, а вже в ніч на 3 листопада атакували Україну великою кількістю дронів.
Атаки будуть масованішими: у ЗСУ сказали, чого чекає РФ для посилення ударів
У ЗСУ сказали, чого чекає РФ для посилення ударів/ Коллаж: Главред, фото: скрін

Російські загарбники у ніч на п’ятницю, 3 листопада, запустили по Україні велику кількість безпілотників. Ймовірно, після настання холодів ворожі атаки стануть ще масованішими.

Про це заявила під час брифінгу начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що не можна відкидати варіанту, що окупанти посилять свої обстріли саме з похолоданням.

"Попередні атаки ми оцінювали, як точкові. Ми попереджали, що це розвідки. 2, 4, 6 "Шахедів", запущених у зону відповідальності означали, що ворог намагався розвідати розміщення наших засобів ППО", – зазначила Гуменюк.

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Також вона нагадала, що ввечері у четвер, 2 листопада, перед здійсненням нічних обстрілів російські окупанти запустили надзвукові протикорабельні "Онікси" по Одеській області. Ракети випустили з території тимчасово окупованого Криму і скерували у прибережну зону, але на підльоті до узбережжя вони втратили свою бойову спроможність.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Небезпека посилення Росією атак по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ може атакувати Україну ракетами, він назвав міста, які під загрозою удару. Він зазначив, що значна небезпека зберігається в таких регіонах: Сумська, Чернігівська, Херсонська і Донецька області, а також Харків, Запоріжжя, Херсон.

Також раніше речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що РФ готується до масованого обстрілу України, будуть точкові удари. Російські окупанти накопичують ракети, щоб з настанням холодів атакувати об'єкти енергетики.

У Зеленського назвали терміни й цілі масованих ударів РФ. Російські окупанти накопичують ракети для масованих ракетних ударів по території України, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що у разі обстрілів об'єктів енергетики Україна відповідатиме симетрично.

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війна в Україні дрони вторгнення Росії ракетний удар Наталія Гуменюк
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