Такі удари "завдадуть чимало проблем" Росії в найближчі кілька місяців і закріплять "значні успіхи" ударів по окупантах в минулі тижні, каже бригадний генерал.

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ЗСУ готуються масштабно вдарити дронами-камікадзе по РФ взимку/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скрін з відео

Українські війська готуються масштабно вдарити по різних регіонах країни-агресорки Росії за допомогою дронів-камікадзе взимку.

Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, пише Independent. Він зазначає, що такі удари "завдадуть окупантам чимало проблем" в найближчі кілька місяців.

За його словами, під ударом опиняться тимчасово окупований Крим і багато регіонів Росії

відео дня

Також Баранов додав, що Україна такими ударами хоче закріпити "значні успіхи", яких вдалося досягнути в останні тижні, коли українським військовим вдалося вразити багато дуже важливих військових об'єктів в окупованому Криму і містах РФ.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що росіяни збирають шалені сили для нового наступу під Авдіївкою. Авдіївка є найбільш гострою та небезпечною ділянкою фронту для Сил оборони України, куди противник продовжує направляти значний військовий контингент.

У Повітряних силах натякнули, що ще 1 корабель РФ пішов услід за "Москвою". За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, українські пілоти використали крилаті ракети, щоб атакувати інфраструктуру суднобудівного заводу "Залив" в окупованій Керчі. Він також натякнув, що при атаці ймовірно були використані ракети SCALP французького виробництва.

Нагадаємо, на Запоріжжі РФ вдарила по скупченню бійців ЗСУ, багато загиблих і поранених. В Запорізькій області окупанти РФ завдали удару по захисниках України, які зібралися на нагородження на честь Дня артилерії. Попередньо мова може йти про понад 20 загиблих. У ЗСУ підтвердили удар по військових 128 бригади. У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що наразі триває з’ясування обставин.

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