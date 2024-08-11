Потужний вибух і стовп густого диму над містом: росіяни скинули бомби на Суми

Моніторингові канали повідомляють про те, що в Сумах було зафіксовано "приліт" КАБа.

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У Сумах прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС (ілюстративне фото)

У Сумах прогриміли потужні вибухи. Над містом здіймається густий стовп чорного диму. Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що російська авіація наблизилася до українського кордону.

Моніторингові канали повідомляли про те, що російські окупанти скинули КАБи для удару. Вони летіли в напрямку Сум.

Після цього в місті прогриміли 3 потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що після вибухів над містом почав здійматися чорний дим.

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У Сумах прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Наразі невідомо, чи є руйнування, жертви та постраждалі.

Що таке КАБи? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБи? Керована авіаційна бомба - один із видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення точності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями і системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність попадання і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що росіяни атакували Суми ракетами та КАБами. Спочатку російські окупанти підняли в повітря авіацію. Одразу після цього з'явилася загроза застосування балістичного озброєння, після чого в Сумах та області прогриміли потужні вибухи, які було чути в різних районах міста.

6 серпня російські окупанти запустили дрони - у Хмельницькій області було чути вибухи. Командування Повітряних сил також попереджало про можливість застосування ворогом ударних дронів "Шахед" Згодом у кількох районах, зокрема, у Шепетівському, було чути звуки вибухів.

Окупанти атакували Одесу 2 серпня, у місті прогриміли вибухи. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях до відбою тривоги і зазначив, що продовжує зберігатися загроза ракетного удару. Пролунало 2 потужні вибухи.

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