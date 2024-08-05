РФ атакувала Україну корейськими ракетами - Defense Express

Російські окупанти 5 місяців не застосовували корейські ракети для ударів по Україні.

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РФ почали бити по Україні ракетами з КНДР / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Росія відновила ракетні атаки на Україну із застосуванням ракет, які ворог отримав від Північної Кореї. Під час масованої атаки РФ застосувала північнокорейську балістичну ракету. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що росіяни здійснили її пуск у напрямку Білої Церкви, але ракета впала на території Київської області після вибуху в повітрі. Ймовірно, пуск був здійснений з ОТРК "Іскандер-М". Маркування типу KN-23, виявлене на уламках, відповідає раніше виявленим залишкам балістичних ракет, які РФ використовувала для ударів на початку 2024 року.

До цього, останній випадок застосування росіянами балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва було зафіксовано 27 лютого 2024 року. Пауза в атаках цими ракетами тривала 5 місяців.

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Нині відомо про те, що РФ отримала північнокорейські балістичні ракети із фугасним спорядженням, потужність яких складає до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Максимальна дальність пуску становить до 650 кілометрів.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Що відомо про балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що окупанти атакували Одесу, в місті прогриміли вибухи. Про вибухи повідомив міський голова. Перед цим було попередження про загрозу використання окупантами балістики.

Ввечері 3 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами, в Харкові і Миргороді були вибухи. Російські окупанти запустили по території України крилаті ракети на ударні безпілотники.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко попередив про небезпеку і зазначив, що Росія накопичує ракети для масованого удару в серпні. Російські окупанти використали у липні найменшу кількість ракет з початку 2024 року.

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