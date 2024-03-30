Росія потужно атакує енергетику України: Євлаш розкрив мету обстрілів навесні

Такими масованими й комбінованими ударами росіяни намагаються виснажити системи ППО та виявити, звідки запускаються ракети.

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Росія атакує енергетику України / фото: ДСНС Івано-Франківської обласіт, УНІАН, Міноборони РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що країна-агресорка Росіянамагається максимально атакувати українську критичну інфраструктуру, ТЕС, ГЕС та різні сховища. Масованих обстрілів очікували восени та взимку, але окупанти вдалися до атак навесні.

"Ми всі очікували саме цієї атаки. Писали багато ЗМІ, що ці атаки будуть або восени, аби взимку, щоб зробити блекаути для наших громадян, залишити без тепла. Наразі ворог застосовує цю тактику навесні. Мета противника залишається незмінною - дестабілізація суспільно-політичної обстановки всередині нашої країни та виведення наших систем критичної інфраструктури з ладу", - наголосив представник Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Крім того, такими масованими й комбінованими ударами росіяни намагаються виснажити системи ППО та виявити, звідки запускаються ракети. Євлаш наголошує, що "це все комплексно відпрацьовується противником".

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Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Атака по енергетиці України: що відомо

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Як повідомили в Укренерго, у Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії.

Володимир Зеленський розкрив масштаби удару РФ по енергетиці. Комунальні служби, енергетики та ремонтні бригади безперервно працють, намагаючись ліквідувати наслідки ракетної атаки РФ. Майже усюди вдалось відновити стабільне енергопостачання.

РФ скинула бомби на ТЕС в Кураховому Донецької області. Зазначається, що серед постраждалих - дві жінки й сім чоловіків віком від 31 до 54 років. У них закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

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