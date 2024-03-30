УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія потужно атакує енергетику України: Євлаш розкрив мету обстрілів навесні

Юлія Закрепа
30 березня 2024, 09:52
Такими масованими й комбінованими ударами росіяни намагаються виснажити системи ППО та виявити, звідки запускаються ракети.
Спасатели, энерегтика, ракета
Росія атакує енергетику України / фото: ДСНС Івано-Франківської обласіт, УНІАН, Міноборони РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що країна-агресорка Росіянамагається максимально атакувати українську критичну інфраструктуру, ТЕС, ГЕС та різні сховища. Масованих обстрілів очікували восени та взимку, але окупанти вдалися до атак навесні.

"Ми всі очікували саме цієї атаки. Писали багато ЗМІ, що ці атаки будуть або восени, аби взимку, щоб зробити блекаути для наших громадян, залишити без тепла. Наразі ворог застосовує цю тактику навесні. Мета противника залишається незмінною - дестабілізація суспільно-політичної обстановки всередині нашої країни та виведення наших систем критичної інфраструктури з ладу", - наголосив представник Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Крім того, такими масованими й комбінованими ударами росіяни намагаються виснажити системи ППО та виявити, звідки запускаються ракети. Євлаш наголошує, що "це все комплексно відпрацьовується противником".

відео дня

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Атака по енергетиці України: що відомо

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Як повідомили в Укренерго, у Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії.

Володимир Зеленський розкрив масштаби удару РФ по енергетиці. Комунальні служби, енергетики та ремонтні бригади безперервно працють, намагаючись ліквідувати наслідки ракетної атаки РФ. Майже усюди вдалось відновити стабільне енергопостачання.

РФ скинула бомби на ТЕС в Кураховому Донецької області. Зазначається, що серед постраждалих - дві жінки й сім чоловіків віком від 31 до 54 років. У них закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли ЗСУ Повітряні Сили
Реклама

Головне за день

Росія зробила ракету Х-101 вдвічі небезпечнішою: які загрози для України

Росія зробила ракету Х-101 вдвічі небезпечнішою: які загрози для України

10:56 Україна
РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини: що відомо

РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини: що відомо

09:48 Україна
Допомога при народженні дитини 2024: чи піднімуть суму до 384 тисяч

Допомога при народженні дитини 2024: чи піднімуть суму до 384 тисяч

09:00 Аналітика
Всі головні новини

Популярне

Зовсім інша: колишня дружина Мурата Налчаджиоглу вразила зовнішнім виглядом 6222

Зовсім інша: колишня дружина Мурата Налчаджиоглу вразила зовнішнім виглядом

Уся родина зміцнить своє здоров'я: що потрібно з'їсти 30 березня - прикмети 2935

Уся родина зміцнить своє здоров'я: що потрібно з'їсти 30 березня - прикмети

Церковне свято 30 березня: що заборонено робити у батьківську суботу 2383

Церковне свято 30 березня: що заборонено робити у батьківську суботу

Реалізація корейського сценарію 1960

Реалізація корейського сценарію

Останні новини

10:56

Росія зробила ракету Х-101 вдвічі небезпечнішою: які загрози для України

10:42

Вся справа у кольорі: хитрий лайфхак, як посадити виноград біля стіни

10:33

Теракт у Підмосков'ї: експерт розповів, чи піде Путін на нову хвилю мобілізаціїВідео

10:31

Ці речі травмують: Могилевська розповіла, як виховує прийомних доньок

09:52

Росія потужно атакує енергетику України: Євлаш розкрив мету обстрілів навесні

Путін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій БогдановПутін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій Богданов
09:48

РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини: що відомо

09:00

Московська церква видала заяву про "священну війну": в ISW розкрили риторику Кремля

09:00

Допомога при народженні дитини 2024: чи піднімуть суму до 384 тисяч

08:41

"Може передвіщати наступний удар": у ЗСУ звернули увагу на небезпечний момент нічної атаки

Реклама
08:40

Чорніє срібло на шиї: що кажуть прикмети, а що - ювеліри

08:35

Росія хоче встигнути до травня: чому затримка з допомогою США вигідна ПутінуПогляд

07:33

РФ вдарила дронами і ракетами по низці областей України: є пошкодження через уламки

07:10

Не усі зможуть впоратися із загадкою: потрібно знайти ведмедя в лісі за 5 секунд

06:07

Реалізація корейського сценаріюПогляд

04:30

Перекидання мехбригад із Франції та Нідерландів: прогноз щодо допомоги Україні

04:00

Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

03:15

У РФ зараз немає жодних інструментів для ескалації конфлікту – БогдановВідео

02:00

Пітт більше не претендує в суді з Джолі на опіку над дітьми: що сталося

01:35

Існують ризики для Путіна: експерт розкрив, що відбудеться в Росії після терактуВідео

00:08

ЗСУ можуть піти в контрнаступ уже цього року - Зеленський

Реклама
29 березня, п'ятниця
23:19

ЗСУ доведеться відступати: Зеленський звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні

23:07

Нереальна красуня: Саудівська Аравія вперше відправить учасницю на "Міс Всесвіт"

22:46

Франція буде передавати Україні свою списану зброю

22:40

Дружина Віктора Павліка в інвалідному візку розповіла про операцію

22:11

Доступ до онлайн-казино: Зеленський висловився про ідею з жорсткими обмеженнями

21:56

"Не стали розбиратись чий літак": в ЗСУ підтвердили "френдлі фаєр" в КримуВідео

21:27

"Сьогоднішній наліт готували 5 днів": Жданов сказав, коли РФ може знову масовано атакувати

20:58

Україну "розжарить" до +23: у яких областях буде найспекотніше

20:51

Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік: скільки заробила родина президента

20:26

Зеленський звільнив 2 заступників Єрмака і призначив заміну - що відомо

20:12

Чим обробити дерева навесні: копійчаний засіб гарантує багатий урожай

19:52

Змінить напрямок роботи: Зеленський погодив призначення Данілова на нову посаду

19:50

Що означає, якщо свічка впала в церкві: про що попереджає давня прикмета

19:45

На Україну чекають важкі місяці, для РФ відкрито вікно можливостей - NYT

19:31

Хто організував теракт у РФПогляд

19:26

Путін може віддати всі окуповані території: Зеленський назвав головну умову

19:15

"Замри паскудна Європа": путіністка Бабкіна написала похабний віршикВідео

18:45

У Києві гроза і сильний град: в столиці оголосили штормове попередженняФотоВідео

18:31

Деякі весь час дарували не те: яка різниця між парфумами та туалетною водоюВідео

18:23

У 4 областях будуть аварійні відключення електрики: в "Укренерго" зробили важливу заяву

Реклама
18:22

Як не угробити пральну машинку: куди заливати гель для прання

18:12

Чарльз уже не з'являється в людях: Камілла виконує обов'язки короля

17:51

"Це майже м’ясорубка": головний генерал США оцінив, чи піде РФ у новий великий наступ

17:44

Уся родина зміцнить своє здоров'я: що потрібно з'їсти 30 березня - прикмети

17:28

Військовий експерт пояснив, що варто терміново змінити в мобілізації в Україні

17:09

Масований обстріл Севастополя: в британській розвідці показали наслідки ударуФото

17:05

Чи можна замінити лимонний сік у борщі: як зробити страву зовсім іншою

16:43

В Україні вдарить +25 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

16:37

Ксенія Мішина перейшла на російську мову: українці в люті

16:29

РФ застосувала нову потужну зброю для ударів по Україні: в ЗСУ назвали деталі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Тести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти