У РФ вигнали командувача ВМФ після нового потоплення корабля окупантів – росЗМІ

Призначення нового командувача ВМФ РФ "уже доведено до особового складу", повідомляють росЗМІ.

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Микола Євменов знятий з посади після потоплення корабля РФ "Сергей Котов" / Колаж: Главред, Фото: скріншот, mil.ru

Головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) Росії адмірала Миколу Євменова відправлено у відставку.

Про звільнення російського адмірала після серії результативних ударів по кораблях окупантів РФ йдеться в повідомленнях росЗМІ.

Уточнюється, що тимчасовим виконувачем обов'язків головнокомандувача призначено командувача Північного флоту Олександра Моїсеєва.

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При цьому, за даними окремих джерел, призначення Моїсеєва "вже доведено до особового складу".

"Адмірал Микола Євменов поки значиться на сайті міноборони головнокомандувачем, але в Адміралтействі думка однозначна - до свого кабінету він уже не повернеться", - йдеться в публікації.

Водночас у прес-службі ВМФ, у відповідь на запитання ЗМІ, не стали коментувати інформацію про відставку Євменова. Також поки немає офіційного повідомлення про зміну головнокомандувача ВМФ Росії.

Додамо, що Євменов обіймав посаду головнокомандувача ВМФ Росії з травня 2019 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Євменов потрапив під санкції США, Євросоюзу, Великої Британії та інших країн.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Знищення корабля "Сергей Котов"

Раніше повідомлялося, що корабель "Сергей Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів. Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупантів із подробицями знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов".

Нагадаємо, 5 березня в Криму було чути вибухи. Російські пропагандисти повідомили про атаки на об'єкти РФ у Керчі та Феодосії, а також про удар по кораблю Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

У прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердили знищення корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

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