Росія нібито випробувала С-500: ЗМІ розкрили один нюанс

Експерти зауважили, що у вихваляннях пропагандистів зʼявився парадокс.

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У РФ випробували чергову "аналоговнєтну" зброю / Колаж Главреда. Фото: defence-ua.com

Російські пропагандисти похвалились вдалим випробуванням протиповітряного комплексу С-500 "Прометей", нібито здатного збивати гіперзвукову зброю. Однак у цій історії аналітики Defense Express знайшли кілька парадоксів.

Стверджується, що С-500 може збивати "перспективні західні гіперзвукові ракети, бойові блоки міжконтинентальних балістичних ракет або "керовані боєголовки", балістичні ракети малої дальності".

Росіяни при цьому намагаються натякати, що такі властивості С-500 начебто підтвердив під час відстрілу міжконтинентальної балістичної ракети з атомного підводного човна "Тула" Північного флоту РФ, випущеної в акваторії Моря Лаптєвих, йдеться у публікації Defense Express.

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"Гіпезвукові" цілі С-500 може збивати, за словами пропагандистів, завдяки потужним радарам та електронно-обчислювальному комплексу і "високоманевреним зенітним ракетам".

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Але у цій історії зʼявився цікавий момент, зауважують аналітики.

"Загалом російські пропагандисти в історії зі своїм С-500 "Прометей" поставили доволі парадоксальні акценти. Мовляв, цей комплекс може збивати "перспективні гіперзвукові ракети", яких ще нема в розпорядженні країн Заходу. І водночас – що вони лише зараз, в лютому 2024 року, провели важливе випробування комплексу С-500 "Прометей", поставки якого у війська начебто стартували ще у 2022 році", - пишуть експерти.

Невідомо, скільки зараз ЗРК С-500 може бути в розпорядженні армії РФ.

Росія використовує проти України нову зброю

Західні аналітики припускають, що Росія вже могла застосовувати по Україні крилаті ракети Х-69. Попередньо, ракети випускали з Су-34, однак носіями для цих засобів ураження можуть бути літаки ВКС РФ й інших типів.

Х-69 є "перепаковкою" Х-59МК2, вважають аналітики. Ракета начебто розвиває дозвукову швидкість польоту, має масу БЧ в 310 кілограмів, дальність польоту до 290 кілометрів і є "універсальною" для літаків типу МиГ-29К та МиГ-35, Су-34 та Су-35.

Ще раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки на Київ 7 лютого Росія, найімовірніше, використовувала "гіперзвукову" ракету "Циркон". Для запуску "Циркона", ймовірно, використовували адаптований комплекс "Бастіон" або "Об'єкт-100", адже носії цієї ракети, фрегат "Адмирал Горшков" та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск", знаходяться далеко за дальністю її пуску по Україні.

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